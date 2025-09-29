نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شليمار شربتلي تشعل تريند جوجل بعد كشف تفاصيل أزمتها مع مرتضى منصور وعمر زهران في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تصدر اسم الفنانة التشكيلية السعودية شليمار شربتلي تريند محرك البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعد تصريحاتها القوية التي فتحت من جديد ملفات أزماتها القضائية مع المستشار مرتضى منصور، وكذلك مع المخرج عمر زهران، والتي أثارت جدلًا واسعًا في الوسطين الفني والإعلامي.

وأكدت شليمار الشربتلي أنها تكن كل الاحترام لأحكام القضاء المصري الذي أنصفها في قضيتها الأخيرة ضد المستشار مرتضى منصور، بعد أن صدر حكم قضائي لصالحها وتغريمه مبلغ 15 ألف جنيه، معتبرة أن هذا الحكم بمثابة إدانة واضحة لتطاوله عليها، ووصفت تصرفاته بأنها لا تليق، مؤكدة في تصريحاتها: "أحكام القضاء فوق رؤوس الجميع، وأنا أؤمن بعدالته مهما كانت الظروف أو الضغوط".

وأشارت شليمار إلى أنها كانت على استعداد للتنازل عن القضية المرفوعة ضد مرتضى منصور مراعاة لظروفه الصحية وتقديرًا لكبر سنه، معلقة: "هو رجل عجوز وحرام يموت في السجن"، غير أنها في المقابل شددت على عدم نيتها التنازل عن قضيتها ضد المخرج عمر زهران، الذي اعتبرت ما فعله بمثابة خيانة من شخص كان في وقت سابق صديقًا مقرّبًا منها.

وتعود تفاصيل الخلاف بين شليمار الشربتلي والمخرج عمر زهران إلى العام الماضي، حينما اتهمته بسرقة مجوهرات من منزلها، وهي القضية التي شغلت الرأي العام لفترة طويلة، وانتهت بإصدار حكم ضده بالحبس عامين. إلا أن محكمة جنح مستأنف الجيزة خففت الحكم في يناير 2025 ليصبح الحبس عامًا واحدًا مع الشغل، إلى جانب إلزامه بدفع 40 ألف جنيه كتعويض مؤقت للمدعية بالحق المدني. وقد صدر لاحقًا قرار بالإفراج عنه بعد قضائه نصف مدة العقوبة.

وتعليقًا على ذلك، أوضحت شليمار أن ما حدث مع زهران أصابها بصدمة كبيرة على المستوى الإنساني قبل أن يكون على المستوى القانوني، خاصة وأنها لم تتوقع هذا التصرف من شخص كانت تعتبره قريبًا منها. وأضافت: "التنازل عن حقي مع مرتضى جاء من باب الرحمة والإنسانية، لكن مع زهران الأمر مختلف، فهو أصغر في السن وخيانته أشد وقعًا".

وتسببت هذه التصريحات في تفاعل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر البعض أن شليمار أظهرت جانبًا صريحًا وشجاعًا من شخصيتها، بينما رأى آخرون أن إعادة فتح هذه الملفات قد يزيد من الجدل المحيط بها. وبين مؤيد ومعارض، يظل اسمها حاضرًا بقوة على الساحة الإعلامية والفنية، ويستمر في تصدر قوائم البحث، لتصبح واحدة من أبرز الشخصيات التي تشغل الرأي العام في الأيام الأخيرة.

