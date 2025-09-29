نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شمس البارودي تتصدر تريند جوجل بعد حسمها الجدل حول عودتها للفن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تصدرت الفنانة المعتزلة شمس البارودي قائمة الأكثر بحثًا على محرك جوجل خلال الساعات الماضية، بعدما عادت إلى دائرة الضوء من جديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ليس بسبب أعمال فنية أو مشاركات إعلامية، وإنما بسبب الجدل الذي يثار حولها من حين لآخر رغم ابتعادها عن الأضواء منذ أكثر من أربعة عقود.

وخلال حديثه في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة أون، أشار الإعلامي أحمد سالم إلى أن واحدة من أبرز سلبيات السوشيال ميديا هي التدخل المبالغ فيه في حياة الشخصيات العامة، حتى لو كن قد اخترن الانسحاب من الأضواء والاكتفاء بحياة أسرية هادئة. وضرب سالم المثل بالفنانة شمس البارودي التي اعتزلت التمثيل منذ أكثر من 40 عامًا، ورغم ذلك لم تسلم من التعليقات المتكررة والانتقادات المستمرة لمجرد ظهورها في صور شخصية مع أبنائها وأحفادها أو حتى مع كلب تربيه في منزلها.

وأوضح سالم أن الأمر لا يقف عند حدود النقد بل يمتد إلى التكهنات المستمرة، إذ يربط البعض بين ظهور صورها وبين احتمالية عودتها للفن، أو يحاولون استنتاج مواقفها من قضايا شخصية مثل الحجاب أو الاعتزال، وهو ما وصفه الإعلامي بأنه تدخل "مستفز وغير مبرر".

وقد حسمت شمس البارودي الجدل الدائر بنفسها، بعدما نشرت منشورًا أكدت فيه بشكل قاطع أنها لن تعود مطلقًا إلى التمثيل، مشيرة إلى أن تلك المرحلة من حياتها انتهت تمامًا منذ سنوات طويلة، واصفة العمل الفني بالنسبة لها بأنه صفحة طُويت بلا رجعة.

وبهذا التصريح الحاسم، عادت البارودي لتتصدر الاهتمام الجماهيري والإعلامي رغم اعتزالها الطويل، لتؤكد مجددًا أن بعض النجوم يظلون في ذاكرة الجمهور مهما ابتعدوا، وأن السوشيال ميديا قادرة على إعادة تسليط الضوء عليهم في أي وقت، حتى لو كان ذلك من باب الجدل حول حياتهم الخاصة.