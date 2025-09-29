نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الثقافة تصدر كتاب "فورمالين.. حكاية امرأة هزمت السرطان" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة

كتاب فورمالين

أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب، التابعة لوزارة الثقافة، أحدث إصداراتها بعنوان "فورمالين.. حكاية امرأة هزمت السرطان"، من تأليف الدكتور جمال مصطفى سعيد، وتقديم الدكتور علي الدين هلال.

الكتاب يجمع بين الأدب والعلم، ليعكس شخصية مؤلفه الذي يجمع بين خبرة الطبيب الجراح وشغف المثقف المهتم بقضايا الإنسان والمجتمع.

معنى العنوان ورسالة الكتاب

يأتي العنوان الرئيسي "فورمالين" إشارة إلى المادة الطبية التي تُستخدم لحفظ الأنسجة، بينما يكشف العنوان الفرعي "حكاية امرأة هزمت السرطان" عن الجانب الإنساني للنص.

منذ الصفحات الأولى، يمزج الكاتب بين السرد الأدبي والمعلومات الطبية، مقدمًا للقارئ حكاية إنسانية مؤثرة إلى جانب توعية علمية تهدف لتصحيح المفاهيم الخاطئة حول مرض سرطان الثدي.

قصة أم سماح.. رحلة أمل وانتصار

يستعرض الكتاب قصة أم سماح، التي خاضت رحلة شاقة مع المرض، حيث يروي المؤلف تفاصيلها من زوايا متعددة:

العلاقة بين المريض والطبيب في مصر.

الصعوبات النفسية عند إبلاغ المريض بحقيقة إصابته.

تأثير المرض على الروابط الأسرية والاجتماعية.

ويظهر الجانب الإنساني بوضوح في مواقف صادقة، مثل عودة الطبيب من إجازته بالإسكندرية إلى القاهرة في أول أيام العيد للكشف على المريضة، في مشهد يجسد توازن الطبيب بين واجبه المهني وحياته الأسرية.

خلفية علمية وتاريخية

إلى جانب الحكاية، يقدم الكتاب خلفية عن سرطان الثدي عبر العصور، بدءًا من الحضارة المصرية القديمة مرورًا بالطب اليوناني وصولًا إلى إنجازات الطب الحديث. كما يتناول أهم المصطلحات الطبية ويوضح جهود الدولة والمؤسسات الصحية في مكافحة المرض ونشر الوعي.

رؤية المؤلف ومعاناة الأطباء

يروي الدكتور جمال مصطفى جانبًا من تجربته المهنية، موضحًا التناقض الذي يعيشه الأطباء بين التعامل مع المرضى في لحظات الضعف والانكسار، ثم مواجهة مواقف مغايرة بعد الشفاء. كما يعكس الكتاب معاناة الطبيب بين إدارة المستشفى، الالتزام بالقانون، والضمير المهني.

تقديم علي الدين هلال

في تقديمه للكتاب، أكد الدكتور علي الدين هلال أن المؤلف لا يكتب كطبيب فقط، بل كإنسان ينقل خبرة واسعة من الممارسة المهنية والحياة اليومية، ليضع القارئ أمام نص يجمع بين التشويق الأدبي والفائدة العلمية.

مقارنة مع تجارب إنسانية أخرى

ويعيد الكتاب للأذهان تجارب مشابهة، أبرزها ما وثقته الراحلة أنيسة حسونة في كتابها "دون سابق إنذار"، حين واجهت السرطان بصلابة وأمل، لتصبح نموذجًا للإصرار على الحياة رغم قسوة المرض.

عمل أدبي إنساني وعلمي

"فورمالين" ليس مجرد كتاب طبي، بل شهادة إنسانية ملهمة تؤكد أن مواجهة المرض تحتاج إلى العلم والأمل معًا. إنه نص يقدم رسالة أمل لكل مريض، ويعكس الدور الحقيقي للأطباء في معركة طويلة مع أحد أخطر أمراض العصر.