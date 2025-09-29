نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمير الغناء العربي هاني شاكر يلتقي بفضل شاكر في حفل عالمي بنيوجيرسي نوفمبر المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد الفنان الكبير هاني شاكر للقاء جماهيري جديد مع جمهوره العربي والعالمي، حيث يحيي حفلًا ضخمًا يوم 7 نوفمبر المقبل في مدينة نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة المطرب محمد فضل شاكر، في ليلة يتوقع أن تكون واحدة من أضخم الحفلات الغنائية بالخارج.

ومن المقرر أن يقدم الثنائي خلال الحفل باقة متنوعة من أجمل أغنياتهما التي حفرت مكانتها في وجدان الجمهور، إلى جانب أعمال جديدة يكشفان عنها لأول مرة على المسرح، ما يجعل الجمهور على موعد مع سهرة موسيقية استثنائية.

وكان هاني شاكر قد خطف الأنظار مؤخرًا في مهرجان الموسيقى العربية بدار الأوبرا المصرية، حيث تألق بمجموعة من أغنياته الشهيرة مثل "لسه بتسألي" و"غلطة" و"علّي الضحكاية"، كما قدّم عددًا من الأغاني من ألبومه الأخير "اليوم جميل"، إلى جانب وصلات وطنية مؤثرة تضامنًا مع قضايا الأمة العربية.

هذا الحفل المنتظر في نيوجيرسي يمثل جسرًا جديدًا للتواصل مع الجاليات العربية في أمريكا، وفرصة للاستمتاع بصوتين من أرقى الأصوات الغنائية على الساحة، يجتمعان لأول مرة في ليلة طربية استثنائية.

