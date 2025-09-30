نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. سارة سلامة تتصدر تريند "جوجل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنانة سارة سلامة تريند محرك البحث الشهير "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، بأكثر من ألفي عملية بحث، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما شاركت جمهورها أحدث ظهور لها في باريس، أثناء قضاء عطلة إجازة الصيف.



ونشرت سارة صورًا لها في شوارع الشانزليزيه عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، حيث تفاعل معها المتابعين بشكل كبير.

آخر أعمال سارة سلامة

وكان آخر أعمال سارة سلامة هو مسلسل "نقطة سودة" من بطولة أحمد مجدي وأحمد فهمي ونضال الشافعي ووفاء عامر وأحمد بدير، وسماح أنور، وأشرف عبد الغفور، وناهد رشدي، وسارة سلامة، وهدى الإتربي، وأحمد خالد صالح، تأليف ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف أمين جمال، وإخراج محمد أسامة.