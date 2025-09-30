نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على موعد عرض الحلقة الـ 8 من مسلسل "وتر حساس 2" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلق مند أيام قليلة عرض الجزء الثاني من مسلسل وتر حساس، عبر قنوات ON وON Drama بطولة غادة عادل ومن تأليف الكاتب أمين جمال، وإخراج وائل فرج.

موعد عرض الحلقة الـ 8 من مسلسل "وتر حساس 2"



وتعرض الحلقة الرابعة من مسلسل "وتر حساس 2" اليوم على قناة ON في تمام الساعة 7.30 مساءً، والإعادة الأولى في تمام الساعة 2 صباحًا، أما الإعادة الثانية فتكون في تمام الساعة 11 صباحًا.

أبطال مسلسل "وتر حساس 2"

ويشارك في بطولة مسلسل «وتر حساس 2» نخبة من أبرز النجوم منهم، محمد محمود عبد العزيز، غادة عادل، كمال أبو رية، رانيا منصور، نبيل عيسى، إلهام وجدي، محمد علاء، إنجي المقدم، هيدي كرم، وتميم عبده، وهو من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل فرج.