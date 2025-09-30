تعرف على موعد عرض أولى حلقات "ولد بنت شايب"

القاهرة - محمد ابراهيم - ينتظر عدد كبير من الجمهور مسلسل "ولد بنت شايب"، الذي يعرض على منصة "واتش ات"، وأقيم عرض خاص لهذا العمل خلال الساعات القليلة الماضية، بحضور أبطال وصناع العمل، استعدادًا لعرضه في 1 أكتوبر المقبل.

موعد عرض مسلسل "ولد بنت شايب"

ويبدأ عرض مسلسل "ولد بنت شايب" الأربعاء 1 أكتوبر حصريًا عبر منصة watch it الإلكترونية في تمام الساعة 8 مساء، بواقع حلقتين كل أسبوع، والتي تدور أحداثه في إطار من التشويق والاثارة حول قضايا الجرائم الإلكترونية ويتضمن 10 حلقات.

قصة مسلسل ولد وبنت شايب



وتدور قصة مسلسل ولد بنت شايب حول شخصية أم إبراهيم التي تلعب دورها الفنانة انتصار، وهي سيدة تعمل في فيلا البيه الذي يجسده الفنان أشرف عبد الباقي، وهو الذي يعيش في عزلة تامة عن العالم الخارجي.



أبطال مسلسل ولد وبنت شايب





يشارك في بطولة مسلسل ولد بنت شايب شايب: أشرف عبدالباقي وليلى زاهر، انتصار، نبيل عيسى، مروان المسلماني، عبدالله منصور، وعلاء عرفة.