نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في هذا الموعد.. نجوى كرم تحيي حفلًا غنائيًا في أوبرا دبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد المطربة نجوى كرم لإحياء أحدث حفلاته الغنائية، اليوم الثلاثاء، حفلًا غنائيًا في أوبرا دبي، وسوف يشهد إقبالًا كبيرًا من الجمهور.

ومن المقرر أن تقدم نجوى كرم خلال الحفل باقة متنوعة ومتميزة من أشهر أغانيها القديمة والحديثة والتي يتفاعل معها الجمهور، منها ما بسمحلك، سحرني، خليني شوفك، هالليلى، ما في نوم، ما يما، روح روحي، قلبي من جوة، عم بمزح معك.

آخر أعمال نجوى كرم





وطرحت مؤخرًا نجوى كرم، أغنية "يلعن البعد" إحدى أغنيات ألبومها الجديد، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتى صورتها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات وألحان إيفان نصوح، توزيع هادي شرارة، وميكس وماستر إيلي بربر، والكليب من إخراج كرم نقولا كرم.