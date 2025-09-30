الرياض - كتبت رنا صلاح - تستعد مدينة حلب لاحتضان أضخم حدث فني تشهده هذا العام، إذ يحيي النجمان الأخرس وعبود برمدا حفلًا غنائيًا مشتركًا في التاسع من تشرين الأول/أكتوبر المقبل بفندق الشهباء.

الأخرس وعبود برمدا يشعلان حلب في حفل مشترك

ويُعد الحفل الأول من نوعه في "سوريا الجديدة"، إذ يجمع نجمين على مسرح واحد وسط أجواء يُتوقع أن تكون استثنائية، بحسب ما أعلن المنظمون عبر صفحاتهم الرسمية.



ويبدأ الحفل عند الساعة السادسة مساءً ويستمر حتى الحادية عشرة ليلًا، وقد حُددت أسعار البطاقات على الشكل التالي: Regular بـ25 دولارًا، VIP بـ35 دولارًا، وVVIP بـ50 دولارًا.

ويبدأ بيع البطاقات اعتبارًا من الثلاثاء 30 أيلول/سبتمبر في عدة نقاط بيع معتمدة، منها: "تشي تشي – الشهباء"، و"ياس – الموكامبو"، و"مارديل – العزيزية"، إضافة إلى تطبيق "تيكيت إيني".



ووعد المنظمون الجمهور بليلة فنية استثنائية، مؤكدين أن "حلب رح ترجع تغني".



ويُعد الأخرس واحدًا من أبرز الأسماء على الساحة الفنية الشبابية، ويتميز بصوته العذب وأسلوبه المميز في تقديم الأغاني الشعبية والرومانسية، وقد برز بشكل واضح من خلال أغانيه الشهيرة مثل "سكابا"، و"غالبًا"، و"لساتني جنبي"، التي حظيت بإقبال جماهيري واسع على منصات الاستماع المختلفة.



وفي السنوات الأخيرة، أطلق الأخرس أعمالًا جديدة، من أبرزها أغنية "آخر كاس"، التي عكست نضج تجربته الفنية وتواصله مع جمهور أوسع.

إلى جانب إنتاجه الغنائي، يتميز الفنان بإحياء حفلات حية ناجحة، كان آخرها حفل مميز في الأردن، قبل أن يعلن إحياءه حفلاً قريبًا في مدينة حلب.