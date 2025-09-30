نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في أول ظهور إعلامي.. داليا الخطيب تستضيف بطل فيلم «ضي»: كيف حولت الصدفة بدر محمد إلى عالم النجومية؟ فيديو في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - استضافت الإعلامية داليا الخطيب، عبر برنامجها "إيه الجديد" على الراديو 9090، النجم الصاعد بدر محمد بطل فيلم "ضي"، في أول لقاء إعلامي له، حيث كشف تفاصيل رحلته المفاجئة مع التمثيل وكيف تحولت الصدفة إلى بداية مشوار فني واعد.

البداية من صورة على فيسبوك

روى بدر محمد، البالغ من العمر 16 عامًا، أنه من الإسكندرية، وأن مشواره مع الفن بدأ بصورة عابرة على "فيسبوك" رشحته من خلالها معلمته في مادة اللغة الإنجليزية للالتحاق بكاستينج الفيلم، دون أن يمتلك أي خبرة سابقة في التمثيل. ورغم ذلك، نجح في خطف الأنظار بأدائه المميز الذي لاقى إشادة واسعة من النقاد والجمهور.

تجربة استثنائية مع فيلم "ضي"

أوضح بدر أن الفيلم كان مليئًا بالمشاعر المتنوعة ما بين الفرح والحزن، وهو ما منحه خصوصية كبيرة ووقعًا عاطفيًا لدى المشاهدين. وأضاف أن العمل لاقى تفاعلًا واسعًا داخل مصر وخارجها، خاصة مع انتشار أغنية "لينا ضي" للكينج محمد منير، والتي ارتبطت بشدة بالفيلم.

لقاء النجوم الكبار

كشف بدر عن سعادته الكبيرة بمشاركته في الفيلم إلى جانب نخبة من كبار النجوم، من بينهم محمد منير، أحمد حلمي، محمد شاهين، ومحمد ممدوح، معتبرًا هذه التجربة مصدر فخر وشرف عززت من ثقته في قدراته الفنية.

تجربة إنسانية مع "المهق"

تطرقت الحلقة أيضًا إلى مرض المهق (الألبينو) الذي يعاني منه بدر، حيث تحدث بصراحة عن حساسية جلده لأشعة الشمس نتيجة افتقاده لصبغة الميلانين، نافيًا ما يُشاع عن أن أصحاب هذه الحالة "أعداء الشمس".

وأكد أنه يتعامل مع الأمر بوعي، معتبرًا الحديث عنه مسؤولية لنشر التوعية المجتمعية.

طموحات فنية وتعليمية

أعرب بدر عن رغبته في أن يكون ممثلًا مؤثرًا يقدم أعمالًا ذات قيمة إنسانية واجتماعية، مع التأكيد على التمسك بدراسته وعدم التفريط فيها رغم انشغالاته الفنية. وأوضح أن مشواره الفني بدأ بالصدفة، لكنه آمن أن الإرادة والموهبة كفيلتان بتحقيق الأحلام.

فيلم "ضي"

يُذكر أن فيلم "ضي" يضم نخبة من النجوم الشباب، من بينهم بدر محمد، أسيل عمران، إسلام مبارك، حنين سعيد، ومن إنتاج أحمد يوسف، هيثم دبور، كريم الشناوي، وسيناريو هيثم دبور، وإخراج كريم الشناوي.

كما شارك كضيوف شرف كل من محمد منير، أحمد حلمي، محمد ممدوح، صبري فواز، عارفة عبد الرسول، وآخرون.