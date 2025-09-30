نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفير كوريا الجنوبية يزور استديو نجيب محفوظ بماسبيرو ويشيد بمرور 50 عامًا على العلاقات مع مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حل السفير كيم يونج هيون سفير كوريا الجنوبية، ضيفًا على برنامج “عالم المعرفة”، الذي يقدّمه الدكتور عمرو مبروك علي موجات إذاعة البرنامج الأوروبي؛ حيث تحدّث عن العلاقات الوطيدة بين مصر وكوريا الجنوبية في الذكري الخمسين لها، كما تحدّث عن الفن والثقافة الكورية، وأسباب ومظاهر انتشارها علي المستوي العالمي.

قبيل اللقاء زار سفير كوريا الجنوبية استديو نجيب محفوظ، والذي يري النيل والأهرامات معًا.

كان في استقبال ضيف ماسبيرو، الأمين العام للهيئة الوطنية للإعلام، مجدي لاشين.

وقد أهدى الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة، نسخة من أغاني كوكب الشرق السيدة أم كلثوم للضيف الكوري، وأشاد بالعلاقات المُميزة بين القاهرة وسول.