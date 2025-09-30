نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض مسرحية وفلكلورية في انطلاق فعاليات مشروع "المواجهة والتجوال" بالبحر الأحمر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، عددا من الأنشطة الثقافية والفنية، بمحافظة البحر الأحمر، في إطار برامج وزارة الثقافة الهادفة لتحقيق العدالة الثقافية ونشر الإبداع في مختلف المحافظات.

فعاليات المرحلة السادسة من مشروع "المواجهة والتجوال"

وشهد ممشى النصر بمدينة الغردقة، احتفالية ضمن فعاليات المرحلة السادسة من مشروع "المواجهة والتجوال" التابع للبيت الفني للمسرح بقطاع المسرح، بحضور كمال سليمان، السكرتير العام للمحافظة، ومحمد رجب مدير عام فرع ثقافة البحر الأحمر، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

عرض فني لفرقة الغردقة للفنون الشعبية

بدأت الاحتفالية بعرض فني لفرقة الغردقة للفنون الشعبية بقيادة الفنان علاء عبد الرازق، تضمن باقة من الرقصات الفلكلورية منها الرفيحي، والصيادين، بمصاحبة الأغاني التراثية.

العرض المسرحي "توتة توتة"

أعقب ذلك تقديم العرض المسرحي "توتة توتة" من إنتاج البيت الفني للمسرح، تأليف وأشعار طارق عمار، ديكور أحمد جمال، استعراضات محمد ميزو، مخرج منفذ أحمد ماهر، وإخراج سعيد منسي.

ويتناول العرض قصصا تنويرية في مختلف المجالات الثقافية والعلمية، مستعرضا سير شخصيات مصرية بارزة أصبحت قدوة للشباب مثل الدكتور مصطفى مشرفة، والدكتورة سميرة موسى، والدكتور أحمد زويل، مع إبراز رسائل ملهمة تحفز الأجيال الجديدة على الإبداع والنجاح.

واختتمت الاحتفالية بتوزيع عدد من الإصدارات الثقافية على الجمهور، دعما لنشر الثقافة المجتمعية.

جولات حول قنا وأسيوط والبحر الأحمر

وانطلقت الجولة الأولى للموسم السادس من المشروع من محافظة قنا، ثم تواصلت الجولة الثانية في أسيوط، بينما تشمل الجولة الثالثة مدن البحر الأحمر: سفاجا، القصير، رأس غارب، والغردقة، بما يعكس حرص الدولة على مد جسور الإبداع إلى مختلف المدن والقرى.

من ناحية أخرى، وضمن الأنشطة المنفذة من خلال إقليم جنوب الصعيد الثقافي، بإدارة محمود عبد الوهاب، وفرع ثقافة البحر الأحمر، أقامت مكتبة الطفل والشباب بالقصير محاضرة بعنوان "الوعي السياسي ودوره في عملية التغيير"، تناولت خلالها أحلام سعيد، كبير معلمين بالإدارة التعليمية، مفهوم الوعي السياسي موضحة أنه إدراك الفرد للقضايا السياسية على المستويين المحلي والعالمي، بما يعزز الانتماء للوطن واحترام النظام والقانون، مؤكدة على أهمية ترسيخ المفاهيم الأخلاقية والسلوكية، وتنمية قيم المواطنة لدى النشء والشباب حفاظا على أمن الوطن واستقراره.

وفي بيت ثقافة الحمراوين، أقيمت محاضرة بعنوان "السلام"، أكد خلالها الشيخ طارق أحمد، إمام وخطيب بإدارة الأوقاف على أهمية السلام لتحقيق المحبة والتآلف، أعقبها ورشة تشكيلات بالصلصال تدريب وفاء عبد الناصر.

وفي بيت ثقافة سفاجا، نفذت ورشة حكي بعنوان "عظماء من التاريخ.. نجيب محفوظ"، استعرض خلالها مصطفى محمد، سيرة الأديب العالمي، وأشهر رواياته مثل السكرية وبين القصرين وقصر الشوق، أعقب ذلك لقاء أشار خلاله الشيخ محمد عبد الله السمان، إلى دور الأم في ترسيخ القيم الأخلاقية لدى الأبناء.

كما شهد قصر ثقافة الشلاتين، ورشة حكي بعنوان "أوعى الشائعات"، تناول خلالها الشيخ أشرف محمد، من إدارة الأوقاف، مفهوم الشائعة وطرق التعامل معها، مشيرا إلى أهمية التحقق من المعلومات للحفاظ على المصداقية.

أما قصر ثقافة حلايب، أعد ورشة حكي تناول خلالها الشيخ درناوي فرج، إمام بإدارة أوقاف، قصة سيدنا حمزة بن عبد المطلب، عم الرسول الكريم، مبرزا مواقفه البطولية وأدواره في الفتوحات الإسلامية.

