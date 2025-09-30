الرياض - كتبت رنا صلاح - وجهت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور انتقادات حادة لمواقع التواصل الاجتماعي، ووصفتها بأنها تحولت إلى "ساحة للشر والنفاق"، مشيرة إلى أن بعض الأشخاص يختبئون خلف شعار حرية الرأي لتدمير الأرواح الطيبة.

انتقادات حادة من سيرين عبد النور لمنصات التواصل

وكتبت عبر خاصية "الستوري" على حسابها الرسمي في "إنستغرام": "إحنا عايشين مع وحوش بيأذوا ويدمروا الأرواح الطيبة اللي جوانا تحت راية حرية الرأي، وبيستمتعوا بإنجازاتهم وبيفرجونا نياباتهم بضحكاتهم الشيطانية".



وأضافت أن هؤلاء الأشخاص يمكن رؤيتهم بوضوح على منصات التواصل، ووصفتهم بأنهم "مغتصبين، قاتلين، شهود زور"، يعيشون خارج السجن، لكنهم في "سجن موازي اسمه الهاتف الذكي، يسيطر عليه الأغبياء"، على حد تعبيرها.



وعلى الصعيد الفني، طرحت سيرين عبد النور مؤخرًا أغنيتها الجديدة بعنوان "عاملن عقدة" عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، وهي من كلمات منير بو عساف، وألحان هشام بولس، وتوزيع باسم رزق، وإخراج جو بو عيد، وشارك في الكليب الفنان السوري يزن السيد.

وتدور أحداث الأغنية بطابع درامي جريء ممزوج بكوميديا خفيفة، حول امرأة تواجه رجلًا يتلاعب بمشاعر النساء، فتتحداه وينتهي الأمر بالزواج.



وكان آخر أعمالها الدرامية مسلسل "النسيان" الذي عُرض عام 2024، وحقق نجاحًا واسعًا، حيث تناول قصة زوجين يعيشان حياة مستقرة مع طفليهما، قبل أن تتغير حياتهما إثر حادث مأساوي.

شارك في بطولة العمل قيس شيخ نجيب، وندى أبو فرحات، ويورغو شلهوب، وكارول الحاج، وفادي أبي سمرة، وهو من تأليف شادي كيوان وإخراج الفوز طنجور، وتم تصويره بالكامل في بيروت.