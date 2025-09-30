الشاعرة فلك الشام تعلن عن ديوانها الجديد "أنا وكلهم أنت"

القاهرة - محمد ابراهيم - في منشور مقتضب على خاصية "الستوري" في إنستغرام أعلنت الشاعرة العربية "فلك الشام" عن عنوان ديوانها الجديد "أنا وكلهم أنت" وفي تصريحات صحافية خاصة قالت أن الديوان الجديد إلى جانب رواية "غزلان الخليج" أصبحا جاهزين وأن موعد إطلاقهما سيكون قبل نهاية هذا العام، مشيرة إلى أن عدم تحديد موعد نهائي مرتبط بمشاركة خاصة لها بحفل غنائي شعري موسيقي مسرحي واصفة إياه بأنه الأضخم والأول من نوعه عربيًا وبأنه سيشكل نقلة نوعية في المسرح الغنائي الاستعراضي.



أبرز اعمال الشاعرة فلك الشام

يذكر أن الشاعرة فلك الشام سبق أن قدمت ديوان "الأنثى والمحتال" الذي لاقى رواجًا كبيرًا لا سيما في الأوساط النسائية، كما قدمت عدة أعمال غنائية وشارات مسلسلات وأعمال فنية مختلفة، وفي هذا الإطار أكدت فلك الشام بأنها لم تهمل الشعر الغنائي وبأنها تمتلك مجموعة متنوعة من الأعمال التي ستبصر النور تباعًا مع أصوات لها مكانتها ومحبتها عند الجمهور العربي. سبتمبر 2025

نبذة عن الشاعرة فلك الشام

