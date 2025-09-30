نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكنج محمد منير فى ضيافه لميس الحديدي الليله فى برنامجها الجديد الصورة على قناه النهار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستضيف لميس الحديدي الليله النجم محمد منير فى حوار نادر بعد غيابه لفتره طويله عن الحوارات التلفزيونيه.



و استقبل منير الحديدي فى منزله وتحدث عن عالمه الخاص وأسرته وصحته.. كما تحدث عن نشاطه الفنى الأخير والأغنيات الجديده التى حازت نجاحا كبيرا وبخاصه اغنيه فيلم ضى والتىً شبهها منير بأشهر أغنياته " حدوته مصريه".



و كشف منير عن تعاون جديد له مع احد نجوم الشباب كما تحدث عن مراحل صعوده واهم أغنياته فى مسيره طويله جاوزت الأربعين سنه.



موعد عرض الحلقة

تذاع الحلقه الليله التاسعه والنصف مساء على النهار.