الارشيف / فن ومشاهير

من الإسكندرية إلى قلب القاهرة..“إلكتروفلامنكو 3.0” يفتتح فعاليات مهرجان “دي-كاف” في دورته الـ13

0 نشر
0 تبليغ

  • من الإسكندرية إلى قلب القاهرة..“إلكتروفلامنكو 3.0” يفتتح فعاليات مهرجان “دي-كاف” في دورته الـ13 1/5
  • من الإسكندرية إلى قلب القاهرة..“إلكتروفلامنكو 3.0” يفتتح فعاليات مهرجان “دي-كاف” في دورته الـ13 2/5
  • من الإسكندرية إلى قلب القاهرة..“إلكتروفلامنكو 3.0” يفتتح فعاليات مهرجان “دي-كاف” في دورته الـ13 3/5
  • من الإسكندرية إلى قلب القاهرة..“إلكتروفلامنكو 3.0” يفتتح فعاليات مهرجان “دي-كاف” في دورته الـ13 4/5
  • من الإسكندرية إلى قلب القاهرة..“إلكتروفلامنكو 3.0” يفتتح فعاليات مهرجان “دي-كاف” في دورته الـ13 5/5

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من الإسكندرية إلى قلب القاهرة..“إلكتروفلامنكو 3.0” يفتتح فعاليات مهرجان “دي-كاف” في دورته الـ13 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق فعاليات مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي-كاف) في نسخته الثالثة عشرة يوم الخميس المقبل، لتستمر حتى الأحد 26 أكتوبر، في انطلاقة جديدة تبدأ هذا العام من مدينة الإسكندرية.

 

 

 

 

ويفتتح المهرجان بعرض الفنون الأدائية الإسباني "إلكتروفلامنكو 3.0" من إخراج "أرتوماتيكو"، حيث يلتقي رقص الفلامنكو بأداء الفنانة باولا كوميتري، والموسيقى الإلكترونية الحية مع عزف الساكسفون المعاصر لخوان إم. خيمينيز. يُقدَّم العرض في السابعة مساء الخميس 2 أكتوبر بمركز الجزويت الثقافي بالإسكندرية، ويُعاد عرضه في الثامنة مساء السبت 4 أكتوبر بساحة روابط للفنون بالقاهرة.

a7014cab57.jpg
a46f62d69e.jpg
1de87706d2.jpg
a7b3a3488e.jpg

 

 

 

كما يفتتح المهرجان معرض الخزف "أصداء: ما بين الذاكرة والمادة" للفنانة بسمة أسامة (مصر/كندا)، يوم 4 أكتوبر ببيت طولون، ويستمر حتى ختام المهرجان. يستكشف المعرض أثر الذكريات في تشكيل الهوية الثقافية، حيث تعيد الفنانة صياغة مشاهد بصرية من طفولتها في مصر لتقدم أعمالًا تستحضر التنوع الثقافي وتجارب الهجرة.

 

 

 

 

وعلى مدار 26 يومًا، يقدّم المهرجان لجمهوره 34 عرضًا متنوعًا يجمع بين الفنون الأدائية، وفنون الميديا الحديثة، والموسيقى، إلى جانب فعاليات خاصة. ويشارك في هذه الدورة 130 فنانًا وفنيًا ومدربًا من 18 دولة حول العالم.

 

 

 

 

ويُعد مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي-كاف) المهرجان الوحيد من نوعه في مصر الذي يجمع تحت مظلته أشكالًا متعددة من الفنون المعاصرة، ويُقام سنويًا في قلب القاهرة عبر عدد من المساحات الفنية في منطقة وسط البلد. وتتوزع فعالياته بين العروض المسرحية والأدائية والبصرية والموسيقية والرقمية والسينمائية، بمشاركة فنانين من مصر والعالم العربي ومختلف أنحاء العالم.

 

 

 

 

مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي-كاف)

 

مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي-كاف)، المهرجان الوحيد من نوعه في مصر لعدة أشكال من الفنون المعاصرة يستمر على مدار ثلاثة أسابيع من كل عام، في عدة أماكن بمنطقة وسط البلد بالقاهرة، يشتمل المهرجان على عروض فنية أدائية ومسرحية وبصرية وموسيقية وعروض ديجيتال وسينمائية. يشارك في المهرجان مجموعة من الفنانين المصريين والعرب والعالميين من جميع أنحاء العالم يجتمعون في قلب القاهرة.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا