نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد أزمته الصحية الأخيرة محمد منير في ضيافة لميس الحديدي اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستضيف الإعلامية لميس الحديدي، النجم محمد منير، في أول لقاء تليفزيوني له بعد وعكته الصحية الأخيرة، وذلك في برنامجها “الصورة” المذاع على شاشة “النهار”.

تفاصيل اللقاء:

ويعرض الحوار في التاسعة والنصف مساء غدًا الثلاثاء، على شاشة قناة النهار ولذلك بعد غياب طويل عن اللقاءات التليفزيونية أجرت لميس الحديدي حورًا خاصًا مع الكينج محمد منير في منزله، تحدث فيه عن نشاطه الفني الأخير وأغنياته الجديدة ومنها أغنية فيلم "ضي" وكشف لأول مرة عن تفاصيل مهمة من مسيرته الإنسانية والفنية وكيف تمكن من التجديد واجتذاب الأجيال الجديدة، كما تحدث عن تقييمه للغناء في الوقت الحالي وآرائه في الجيل الجديد من المطربين.

محمد منير يتصدر محركات البحث:

ويذكر أن تصدر الفنان محمد منير محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، بعد طرحه لـ أغنية بين البينين، تذامنًا مع تعافيه من أزمته الصحية الأخيرة.

وطرح محمد منير أغنية بين البينين على مختلف مواقع الاستماع منذ ساعات وحققت الأغنية نجاحًا كبير، حيث علق جمهوره على الأغنية قائلًا: لالا منير السنة دي تحفة.. والأغنية دي فيها كلام كتير، وآخر قال: الأغنية تحفة دايمًا بتقول اللي جوايا يا كينج في الوقت المناسب.