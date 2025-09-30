نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ياسمين صبري تتألق في عرض عالمي استثنائي ضمن أسبوع الموضة بباريس 2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شهد فندق ديل فيل العريق في قلب العاصمة الفرنسية باريس، ليلة استثنائية مع انطلاق فعاليات أسبوع الموضة لربيع وصيف 2026، حيث شاركت الفنانة المصرية ياسمين صبري إلى جانب نخبة من عارضات الأزياء العالميات وأيقونات هوليود في عرض خاص نظمته إحدى كبرى علامات الجمال العالمية.

الفعالية حملت شعار الاحتفال بالجمال والتمكين والأخوة النسائية، وجاءت لتجمع بين الموضة والفن والموسيقى في أجواء راقية خطفت أنظار الحضور.

ألوان زاهية ورسائل إيجابية

ووفقًا لوكالة رويترز، تألقت العارضات والممثلات بفساتين زاهية الألوان، جمعت بين الأحمر والأسود والذهبي والأبيض، مع الكثير من البريق والتفاصيل اللامعة التي عكست روح العرض.

وقدمت النجمات المشاركات لفتات مفعمة بالحيوية، من تبادل القبلات للمعجبين، إلى تبني لقطات عفوية عكست قوة الأخوة والدعم النسائي، وهو ما منح العرض طابعًا إنسانيًا عميقًا بجانب الأزياء.

تصريحات النجوم: بين الأزياء والمرح

قبل انطلاق العرض، صرحت النجمة الأمريكية إيفا لونجوريا لرويترز قائلة:

"أنا لست عارضة أزياء، ولكن من الممتع أن أتظاهر بأنني عارضة أزياء."

التصريح حمل روحًا مرحة تفاعلت معها الجماهير، مؤكدة أن الحدث لم يكن مجرد عرض أزياء تقليدي، بل مناسبة للاحتفاء بالشخصية الفردية والإبداع.

حضور لافت لأيقونات هوليود

وشارك في العرض عدد من الأسماء العالمية مثل:

أندي ماكدويل

فيولا ديفيس

جين فوندا التي تألقت ببدلة ضيقة ذهبية

فيما اختتمت عارضة الأزياء الشهيرة كيندال جينر العرض بفستان أبيض طويل أنيق.



وسط هذه الأجواء، أحيت المغنية البرازيلية أنيتا حفلًا موسيقيًا في منتصف الحدث، مما أضفى لمسة استعراضية جعلت العرض أكثر حيوية وتكاملًا.

أسبوع الموضة في باريس 2026: حدث عالمي ينتظره الملايين

انطلق أسبوع الموضة في باريس مساء الاثنين بمشاركة أكثر من 110 دور أزياء عالمية، وبتنظيم 74 عرضًا متنوعًا، ليؤكد مكانته كأحد أهم المنصات الدولية في عالم الموضة.



وتستمر الفعاليات حتى 7 أكتوبر، وسط ترقب عالمي لما ستقدمه كبريات دور الأزياء من تصميمات جديدة تمهد لاتجاهات الموضة في الموسم المقبل.

ياسمين صبري: حضور عربي لافت في قلب باريس

مشاركة ياسمين صبري في العرض لاقت اهتمامًا واسعًا من وسائل الإعلام العالمية والعربية، إذ اعتُبرت خطوة جديدة في مسيرتها نحو العالمية، وتأكيدًا على الحضور العربي المتنامي في أبرز منصات الموضة والفن.

وبذلك، تسجل النجمة المصرية اسمها إلى جانب أيقونات هوليود في حدث يوثق العلاقة بين الجمال والتمكين والاحتفاء بالأنوثة في أبهى صورها.