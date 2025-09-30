"الغربان يقترب من دور العرض.. وعمرو سعد يبدأ مغامرة جديدة بـ 10 حلقات فقط"

القاهرة - محمد ابراهيم - يواصل الفنان عمرو سعد تحضيراته الفنية لمجموعة من الأعمال الجديدة، حيث يستعد لبدء تصوير مسلسل قصير مكوَّن من 10 حلقات فقط، من المقرر عرضه في موسم الـ off season على إحدى المنصات الرقمية، المسلسل من إنتاج تامر مرسي وإخراج حسين المنباوي.

فيلم "الغربان".. مشروع سينمائي ضخم

على الصعيد السينمائي، انتهى عمرو سعد مؤخرًا من تصوير فيلمه الجديد "الغربان"، المقرر طرحه بدور العرض في نهاية 2025. ويُعد العمل من أضخم الإنتاجات السينمائية، إذ تدور أحداثه في إطار تاريخي أكشن تشويقي يعود إلى عام 1942، خلال فترة الحرب العالمية الثانية، مسلطًا الضوء على معركة روميل وهزيمة ألمانيا وما صاحبها من أحداث كبرى.

بطولة الفيلم تضم إلى جانب عمرو سعد كلًا من: مي عمر، أسماء أبو اليزيد، ماجد المصري، محمد علاء، أحمد بدير، محمود البزاوي، صفاء الطوخي، لبنى ونس، والراحل جميل برسوم. والفيلم من إنتاج سيف العريبي وشركة PCC للإنتاج الفني – تامر نصر، وإخراج ياسين حسن.

نجاح رمضان 2025 بمسلسل "سيد الناس"

وكان آخر ظهور درامي لعمرو سعد في موسم رمضان 2025 من خلال مسلسل "سيد الناس"، الذي لاقى نجاحًا واسعًا. العمل من النوعية الشعبية الاجتماعية، وقدم خلاله شخصية المعلم جارحي الذي يخرج من السجن منذ الحلقة الأولى ويسعى للانتقام من كل من غدر به.

وشارك في بطولة المسلسل مجموعة كبيرة من النجوم، منهم: أحمد زاهر، أحمد رزق، ريم مصطفى، بشرى، إلهام شاهين، إنجي المقدم، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، أحمد فهيم، رنا رئيس، ملك زاهر، منة فضالي، محمود قابيل، طارق النهري، جوري بكر، ياسين السقا، إلى جانب كوكبة أخرى. المسلسل من تأليف ورشة قلم، وإخراج محمد سامي، ومن إنتاج صادق الصباح.