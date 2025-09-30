نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد ممدوح يواصل تألقه في السينما بفيلمين جديدين قريبًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفنان محمد ممدوح لتأكيد حضوره القوي على شاشات السينما خلال الفترة المقبلة، من خلال فيلمين جديدين من المقرر طرحهما خلال أسابيع، في خطوة تعكس نشاطه السينمائي الملحوظ مؤخرًا، بعد أن قلّت مشاركاته في الدراما التلفزيونية واكتفت بالظهور كضيف شرف.

فيلم "هيبتا – المناظرة الأخيرة"

الفيلم الأول هو هيبتا – المناظرة الأخيرة، المقرر عرضه بدور العرض يوم 7 أكتوبر، وهو امتداد لفيلم "هيبتا" الشهير، لكن من منظور مختلف تقدمه شخصية "سارة" التي تجسدها منة شلبي، يتناول الفيلم مناظرة حول الحب، ويسعى لتبسيط تعقيداته عبر أربع حكايات متنوعة تعكس صراعات وتجارب مختلفة في العلاقات، ويطرح تساؤلًا رئيسيًا: كيف تتغير مشاعرنا عندما تصبح التكنولوجيا جزءًا من حياتنا العاطفية.

يشارك في بطولة الفيلم نخبة من النجوم، أبرزهم: منة شلبي، كريم فهمي، محمد ممدوح، جيهان الشماشرجي، سلمى أبو ضيف، كريم قاسم، مايان السيد، وحسن مالك، إلى جانب ظهور خاص لهشام ماجد وأشرف عبد الباقي، الفيلم مأخوذ عن قصة للكاتب محمد صادق، وسيناريو مشترك بينه وبين محمد جلال بمشاركة نورهان أبو بكر، وإخراج هادي الباجوري.

فيلم "السادة الأفاضل"

أما الفيلم الثاني فهو السادة الأفاضل، ويجري حاليًا الإعلان عن موعد عرضه الرسمي. الفيلم يقدم مزيجًا من الكوميديا والدراما الاجتماعية، من خلال صراع طريف بين عائلتين تنتميان لبيئتين مختلفتين إحداهما ريفية والأخرى من القاهرة تتقاطع حياتهما بسبب صلة قرابة، مما يؤدي إلى سلسلة من المفارقات التي تسلط الضوء على اختلاف العادات والتقاليد.

يضم الفيلم نخبة من النجوم بجانب محمد ممدوح، منهم: طه دسوقي، أشرف عبد الباقي، بيومي فؤاد، محمد شاهين، ناهد السباعي، هنادي مهنا، انتصار، علي صبحي، إسماعيل فرغلي، وميشيل ميلاد. الفيلم من تأليف مصطفى صقر، وإخراج كريم الشناوي، في ثالث تجاربه السينمائية بعد "عيار ناري" و"ضي".

آخر أعمال محمد ممدوح

يُذكر أن محمد ممدوح عُرض له مؤخرًا فيلمين هما روكي الغلابة مع دنيا سمير غانم، وضي الذي شارك فيه بظهور خاص.