نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العد التنازلي إنتهى.. أولى حلقات "ولد بنت شايب" غدًا على المنصات الرقمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ العد التنازلي لانطلاق أولى حلقات مسلسل ولد بنت شايب الذي يعود من خلاله الفنان أشرف عبد الباقي إلى الدراما التلفزيونية بعمل قصير يحمل طابع الإثارة والتشويق، لينافس ضمن قائمة الأعمال المقرر عرضها في موسم الـ Off Season.

موعد عرض مسلسل ولد بنت شايب

من المقرر أن يبدأ عرض المسلسل غدًا الأربعاء 1 أكتوبر 2025، في تمام الساعة الثانية عشرة بعد منتصف الليل، على أن تُطرح حلقتان أسبوعيًا أمام الجمهور، ما يمنح العمل إيقاعًا سريعًا ويزيد من حالة الترقب لمتابعة أحداثه التي لا تخلو من المفاجآت.

تفاصيل مسلسل ولد بنت شايب

يتكون العمل من 10 حلقات فقط، تدور أحداثها في أجواء يغلب عليها الغموض والإثارة، حيث تسلط القصة الضوء على واحدة من القضايا المعاصرة وهي الجرائم الإلكترونية وما تسببه من توترات وانعكاسات خطيرة على المجتمع والعلاقات الأسرية.

وتتمحور الأحداث حول عصابة محترفة تضع خطة محكمة لسرقة مليون دولار، وتدخل إلى عالم البيتكوين والعملات الرقمية، ما يقود الشخصيات إلى مطاردات مثيرة وصراعات متشابكة، تتطور تدريجيًا مع كل حلقة في إطار بوليسي مشوق، ليضع العمل نفسه في قلب دراما الجريمة والإثارة.

أبطال مسلسل ولد بنت شايب

المسلسل يجمع عددًا من الفنانين إلى جانب بطله أشرف عبد الباقي، حيث يشارك في البطولة كل من: ليلى أحمد زاهر، انتصار، نبيل عيسى، مروان المسلماني، عبد الله منصور، والفنان علاء عرفة، ويأتي هذا التنوع في الأسماء ليمنح العمل مزيجًا من الخبرة والحضور الشبابي، ما ينعكس على ديناميكية الأحداث وأداء الشخصيات.