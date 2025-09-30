نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليلة إعترافات.. محمود البزاوي يكشف كواليس حياته على WATCH IT في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل الفنان محمود البزاوي ضيفًا على المخرج معتز التوني في الحلقة المقبلة من برنامج فضفضت أوي، الذي يُعرض عبر منصة WATCH IT الرقمية بشكل حصري.

ومن المنتظر أن يتحدث البزاوي خلال الحلقة عن كواليس مشواره الفني الطويل، إلى جانب مواقف وأسرار من حياته الشخصية، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه في موسم دراما رمضان 2025.

وأعلنت منصة WATCH IT عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" عن استضافة البزاوي بعبارة: «سهرة فضفضة ماتتعوضش مع النجم محمود البزاوي.. يُعرض كل أربعاء حلقة جديدة حصريًا على WATCH IT».

آخر اعمال محمود البزاوي

وكان آخر اعمال محمود البزاوي هو مسلسل إقامة جبرية الذي دارت أحداثه في إطار درامي حول عدة أشخاص محتجزين في مكان واحد في ظروف غامضة، ثم تتصاعد التوترات وتتكشف الأسرار وتقع عدة مواجهات ومحاولات للهرب، وضم العمل عددًا من الفنانين أبرزهم الفنانة هنا الزاهد، محمد الشرنوبي، صابرين، ثراء جبيل، عايدة رياض، حازم إيهاب، أحمد حاتم، أحمد والي، وغيرهم، والعمل من إخراج أحمد سمير فرج وتأليف أحمد عادل.

وايضا شارك في مسلسل فهد البطل الذي عرض في موسم رمضان 2025، بجانب أحمد العوضي، أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، لوسي، عصام السقا، يارا السكري، صفاء الطوخي، صفوة، عزت زين، عايدة رياض، حجاج عبد العظيم، أحمد عبد الله محمود، وعدد كبير من النجوم، المسلسل من تأليف محمود حمدان، إخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي.

قصة مسلسل فهد البطل

تدور أحداث فهد البطل حول شاب صعيدي يُدعى "فهد"، يضطر لترك قريته والهرب إلى القاهرة بعد ظلم كبير يتعرض له من عائلته، إلا أن القدر يضعه في مواجهة جديدة حين تتعرض شقيقته لحادث مأساوي، ما يدفعه لخوض صراعات متتالية ومعارك لا تنتهي من أجل استعادة حقها، العمل يجمع بين الطابع الشعبي والدراما الصعيدية، ويقدم حبكة مليئة بالتشويق والدراما الإنسانية.