مفاجأة.. هند عاكف تعود بمسرحية عجب العجاب

القاهرة - محمد ابراهيم - تستعد الفنانة هند عاكف للعودة من جديد إلى جمهور المسرح عبر عرضها الجديد "عجب العجاب"، وهو عمل كوميدي استعراضي يحمل بصمة المخرج مصطفى عبد السلام، عن قصة الشاعر الكبير فؤاد حداد، أعدها للمسرح الكاتب علوي الحسيني.

هند عاكف تعبر عن سعادتها:

وأعربت هند عاكف عن سعادتها بهذه التجربة، مؤكدة أن عودتها تأتي هذه المرة على يد المخرج المبدع مصطفى عبد السلام، نجل المخرج الكبير الراحل حسن عبد السلام، الذي كان أول من اكتشفها وقدمها للمسرح من خلال مسرحية "العالمة باشا" مع النجمة الراحلة سهير البابلي. وأضافت: "اليوم أشعر أنني أبدأ مرحلة جديدة على يد ابنه، في عمل يحمل رؤية متطورة وحديثة للمسرح".

وأشادت عاكف بفكر ورؤية المخرج، قائلة إنها انبهرت بطريقة توظيفه للشخصيات على خشبة المسرح وتحريكها في إطار جديد يضيف نَفَسًا مختلفًا لعالم العروض المسرحية.

تفاصيل المسرحية:

ويشارك في بطولة "عجب العجاب" مجموعة من الوجوه الشابة الواعدة، فيما صمم الاستعراضات ثائر الصرفي، وكتب الأشعار أحمد حسين، ووضع الألحان والتوزيع الموسيقي محمد شفيق، بينما تولى تصميم الديكور أحمد السيد.

ومن المقرر أن يُعرض العمل ضمن فعاليات مهرجان نقابة المهن التمثيلية في دورته الثامنة، برئاسة الدكتور أشرف زكي، وإدارة المخرج سامح بسيوني، حيث ينطلق المهرجان في الرابع من أكتوبر 2025.

واختتمت هند عاكف حديثها قائلة: "أتمنى أن يحظى العرض برضا الجمهور وأن ينال إعجابه، خاصة أنه يقدم توليفة فنية مميزة بين الكوميديا والاستعراض والفكر الجديد".