نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد وكيفية حجز حفلات مهرجان الموسيقى العربيةفي دورته الـ33 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تنطلق فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الثالثة والثلاثين، خلال الفترة من 16 حتى 25 أكتوبر 2025، على مسارح دار الأوبرا المصرية، وسط مشاركة كوكبة من كبار نجوم الغناء والموسيقى في مصر والوطن العربي.

حفلات مهرجان الموسيقى العربية

ويفتتح المهرجان يوم الخميس 16 أكتوبر بحفل ضخم تحييه النجمة آمال ماهر بقيادة المايسترو تامر فيظي، لتكون بداية قوية ومميزة لعشرة أيام متواصلة من الطرب الأصيل والموسيقى الراقية.

أما الجمعة 17 أكتوبر، فيشهد مشاركة الفنان مدحت صالح بمصاحبة الموسيقار عمرو سليم على البيانو، ويشاركه الحفل المطرب حسام حسني، وكنزي، وفرح الموجي.

ويحيي وائل جسار الليلة الثالثة يوم السبت 18 أكتوبر، إلى جانب كل من آيات فاروق، ومحمد حسن، ومؤمن خليل.

وتتواصل الفعاليات يوم الأحد 19 أكتوبر بحفل للفنان الكبير هاني شاكر، ويشاركه الغناء أحمد عفت، وإيناس عز الدين، ومنار سمير.

فيما ينتظر الجمهور أمسية موسيقية استثنائية يوم الاثنين 20 أكتوبر مع الموسيقار الكبير عمر خيرت، الذي يقدم باقة من مؤلفاته الموسيقية التي يعشقها جمهوره.

ويطل الفنان محمد الحلو مع المطربة ريهام عبد الحكيم على الجمهور يوم الثلاثاء 21 أكتوبر، بقيادة المايسترو محمد الموجي.

ويستمر التألق مع علي الحجار يوم الأربعاء 22 أكتوبر، بمشاركة نهاد فتحي، ورحاب عمر، ونهى حافظ، ومحمد الطوخي.

أما يوم الخميس 23 أكتوبر فيشهد حفلًا يجمع الفنان محمد ثروت مع المطربة مروة ناجي.

وتحيي النجمة مي فاروق حفل الجمعة 24 أكتوبر، بمشاركة وليد حيدر، ومي حسن، وياسر سليمان.

وتُختتم الدورة الـ33 من المهرجان يوم السبت 25 أكتوبر بحفل أسطوري يحييه النجم التونسي صابر الرباعي والمطربة سوما، ليكون مسك الختام لموسم فني استثنائي.

طريقة الحجز

الحجز متاح من شباك تذاكر دار الأوبرا المصرية أو عبر الموقع الإلكتروني الرسمي "تذكرتي".

