زياد برجي يصدر أغنية الموسم "وبغار" من كلماته وألحانه

القاهرة - محمد ابراهيم - يتحضر الفنان الشامل زياد برجي لإصدار أحدث أعماله بعنوان "وبغار" ليفتتح بها الموسم الجديد.

زياد برجي يصدر أغنية الموسم "وبغار

وهي أغنية رومنسية من كلمات وألحان زياد نفسه وتوزيع "تيم"، تحمل في معانيها الكثير من مشاعر الحب والإحساس والبراءة.

ومن المتوقع أن تكون "وبغار" أغنية الموسم، وأن تلاقي تفاعل كبيرًا بين محبي زياد.

نذكر أن أي عمل يؤديه زياد من توقيعه كلامًا ولحنًا، يتميز بنكهة مختلفة ويحمل الكثير من روحه وفنه وإبداعه.

آخر أعمال زياد برجى

وكان آخر أعمال زياد برجى هي اغنيه بعنوان "حقك عليا" وهي من كلمات أحمد ماضي، وألحان: زياد برجي وتوزيع ألكساندر ميساكيان، مكس وماستر إيلي بربر، روجيه أبي عقل، إخراج: جان كلود ديب، وأغنية أخرى بعنوان " اليوم يومي".

كلمات اغنية حقك عليا

حقك عليي بخبرك هلق قبل بكرا

انا بعتذر منك بلا ما نكبر الموضوع

وحقي إذا بتسمح انا عندي الك فكرة

خلينا ننهي القصة ونوفر على بعض دموع

خلينا ننسى كل شي صاير فينا

ننسى شو زعلنا وشو بكينا

ننسى شو تعبنا وشو قسينا

ننسى هالدنيي إذا فينا

ونبقى يا حبيبي سوى

خلينا نحكي شو بتحكي عينينا

نحكي شو إلنا وشو علينا

نحكي عن إشيا تقوينا

نحكي عن إشيا بتعنينا

ونمشي على دروب الهوا