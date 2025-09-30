منى زكي تعود بقوة.. 4 أعمال جديدة تكشف عن موسم فني ساخن

القاهرة - محمد ابراهيم - تعيش الفنانة منى زكي حالة من النشاط الفني المكثف خلال الفترة المقبلة، إذ تجمع بين الدراما والسينما من خلال مشاركتها في 3 أفلام جديدة ومسلسل واحد.

فيلم "الجواهرجي"



كانت منى زكي قد انتهت منذ فترة من تصوير فيلم الجواهرجي، الذي يعيدها للتعاون مع النجم محمد هنيدي بعد سنوات طويلة، ويشارك في بطولته لبلبة، أحمد السعدني، الراحل أحمد حلاوة، تارا عماد، عارفة عبدالرسول، وباسم سمرة. الفيلم من تأليف عمر طاهر وإخراج إسلام خيري.

مسلسل "طالع نازل"



أما على صعيد الدراما، فتستعد منى زكي لبدء تصوير مسلسل طالع نازل، حيث يشاركها البطولة محمد شاهين، ويجري في الوقت الحالي التعاقد مع باقي الأبطال. العمل من إخراج هاني خليفة، وتأليف سماء عبدالخالق وإنجي القاسم، ومن إنتاج Masha Entertainment للمنتج أمير شوقي، ومن المقرر عرضه في موسم الـ Off Season.

فيلم "الست"



كما تترقب منى زكي عرض فيلم الست، الذي يعد من أضخم الإنتاجات السينمائية لعام 2025. الفيلم من تأليف أحمد مراد، ويكشف جوانب جديدة وغير مطروقة من حياة كوكب الشرق أم كلثوم، مقدمًا صورة مختلفة للجمهور عن الأسطورة الغنائية.

فيلم "رزق الهبل"



وتخوض منى زكي كذلك بطولة فيلم رزق الهبل، وهو عمل كوميدي يجمعها بالمخرجة كاملة أبو ذكري بعد نحو 19 عامًا من فيلمهما الشهير عن العشق والهوى. الفيلم من تأليف جورج عزمي، وإنتاج شاهيناز العقاد، ويجري حاليًا عقد جلسات عمل مكثفة تمهيدًا لانطلاق التصوير فور الانتهاء من التحضيرات ومعاينة أماكن التصوير.