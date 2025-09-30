محمد سعد يعود لدراما رمضان 2026 بمسلسل جديد بعد غياب عامين

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد الفنان محمد سعد للعودة إلى شاشة الدراما من خلال مسلسل جديد يخوض به سباق رمضان 2026، حيث يواصل حاليًا مرحلة التحضيرات والعمل على التفاصيل النهائية للعمل المنتظر.

آخر ظهور درامي



وكان آخر ظهور لـ محمد سعد في الدراما الرمضانية قبل عامين من خلال مسلسل إكس لانس في موسم رمضان 2023، حيث أعاد تجسيد شخصية "الحناوي" التي سبق أن قدمها في فيلم كركر عام 2007،ودارت أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي، إذ يجد "الحناوي" نفسه متورطًا بالصدفة مع عصابة تهريب آثار بعد حادث غير متوقع، لتتوالى بعدها سلسلة من الأزمات والمواقف الكوميدية.

تفاصيل مسلسل "إكس لانس"



العمل كان مكونًا من 30 حلقة، وشارك في بطولته إلى جانب محمد سعد كل من: شيرين، أحمد فتحي، ويزو، سامي مغاوري، جيهان خليل، عمر مصطفى متولي، إبرام سمير، وحسن عبد الفتاح. المسلسل من تأليف ورشة بلاك هورس، وإخراج إبرام نشأت.

اخر اعمال محمد سعد في السينما



وعلى الصعيد السينمائي، كان آخر أعمال محمد سعد فيلم الدشاش، الذي عُرض في دور العرض يناير الماضي.

في الدشاش، قدّم سعد شخصية "بدير الدشاش"، زعيم العصابة الذي يمتلك ملهى ليلي، ويعيش صراعًا داخليًا بين حياة الجريمة ورغبته في التوبة، ضمن أجواء تمزج بين الأكشن والتشويق والكوميديا.

أبطال فيلم "الدشاش"



شارك في بطولة الفيلم عدد من النجوم، منهم: زينة، باسم سمرة، نسرين طافش، نسرين أمين، مصطفى أبو سريع، محمد جمعة، وليد فواز، رشوان توفيق، محمد يوسف أوزو، وعفاف مصطفى. الفيلم من تأليف جوزيف فوزي، وإخراج سامح عبد العزيز.