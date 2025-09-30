محمد ممدوح يفرض حضوره القوي على شاشات السينما بعملين جديدين

القاهرة - محمد ابراهيم - فيلمان جديدان يعيدان محمد ممدوح تايسون لشاشات العرض

نشاط سينمائي لافت للفنان محمد ممدوح

يعيش الفنان محمد ممدوح حالة من النشاط السينمائي الملحوظ خلال الفترة المقبلة، حيث يستعد للظهور على شاشات السينما بعملين جديدين ينتظرهما الجمهور بشغف. ويأتي ذلك بعد أن قلّل ممدوح من مشاركاته في الدراما التليفزيونية، مكتفيًا بالظهور كضيف شرف، بينما ركّز جهوده على الأعمال السينمائية التي تعكس تنوعًا في اختياراته ما بين الدراما الاجتماعية والكوميديا.

"هيبتا – المناظرة الأخيرة" في دور العرض 7 أكتوبر

أول الأعمال المنتظرة هو فيلم "هيبتا – المناظرة الأخيرة"، المقرر طرحه في دور العرض يوم 7 أكتوبر المقبل. ويُعتبر الفيلم امتدادًا لتجربة فيلم "هيبتا" الشهيرة، لكن من زاوية مختلفة هذه المرة، إذ تدور الأحداث حول شخصية "سارة" التي تجسدها الفنانة منة شلبي، حيث تخوض مناظرة حول الحب وتعمل على تبسيط تعقيداته عبر أربع حكايات متشابكة.

الفيلم يطرح تساؤلات عصرية حول تأثير التكنولوجيا على العلاقات الإنسانية وكيف تغيّر مشاعرنا عندما تصبح جزءًا من تفاصيل الحب. ويشارك في بطولته نخبة من النجوم، بينهم: منة شلبي، كريم فهمي، محمد ممدوح، جيهان الشماشرجي، سلمى أبو ضيف، كريم قاسم، مايان السيد، وحسن مالك، إلى جانب ظهور خاص لكل من هشام ماجد وأشرف عبد الباقي.

العمل مأخوذ عن قصة الكاتب محمد صادق، الذي شارك أيضًا في كتابة السيناريو مع محمد جلال ونورهان أبو بكر، فيما تولى الإخراج المتميز هادي الباجوري.

"السادة الأفاضل".. صراع العائلات في إطار كوميدي اجتماعي

العمل الثاني الذي يعوّل عليه محمد ممدوح هو فيلم "السادة الأفاضل"، المنتظر الإعلان عن موعد طرحه قريبًا، حيث تكثف الجهة المنتجة من حملاتها الدعائية له حاليًا.

وتدور أحداث الفيلم في إطار يجمع بين الكوميديا والدراما الاجتماعية، إذ يرصد صراعًا طريفًا بين عائلتين من بيئتين مختلفتين؛ إحداهما ريفية والأخرى قاهرية، ليتقاطع مسارهما بسبب صلة قرابة، وتبدأ سلسلة من المواقف الكوميدية التي تكشف عن اختلاف العادات والتقاليد بشكل خفيف الظل.

الفيلم يضم نخبة كبيرة من النجوم إلى جانب محمد ممدوح، منهم: طه دسوقي، أشرف عبد الباقي، بيومي فؤاد، محمد شاهين، ناهد السباعي، هنادي مهنا، انتصار، علي صبحي، إسماعيل فرغلي، وميشيل ميلاد. وهو من تأليف مصطفى صقر، وإخراج كريم الشناوي في ثالث تجاربه السينمائية بعد "عيار ناري" و"ضي".

نجاحات سينمائية متواصلة لمحمد ممدوح

الجدير بالذكر أن محمد ممدوح عُرض له مؤخرًا فيلمان لاقيا صدى واسعًا هما: "روكي الغلابة" الذي شارك في بطولته إلى جانب دنيا سمير غانم، وفيلم "ضي" الذي قدّم فيه ظهورًا خاصًا. ويستعد حاليًا للمشاركة في فيلم جديد بعنوان "حتة مني" يجمعه بالفنان علي صبحي، من إخراج مريم أحمدي وتأليف أحمد عماد، ومن المقرر البدء في تصويره قريبًا.