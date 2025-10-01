نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يعلن قائمة أفضل 25 فيلمًا مصريًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بالشراكة مع الاتحاد الدولي للنقاد السينمائيين (فيبريسي) وجمعية نقاد السينما المصريين، نتائج استفتاء “أفضل 25 فيلمًا مصريًا في الربع الأول من القرن الحادي والعشرين”، والذي يأتي في إطار التعاون التاريخي بين المهرجان والاتحاد احتفاءً بمرور مئة عام على تأسيس "فيبريسي".



وسيقوم المهرجان بإصدار كتاب توثيقي شامل، ضمن إصداراته الرسمية للدورة 46، التي ستُقام في الفترة من 12 إلى 21 نوفمبر 2025، يتضمن نتائج الاستفتاء وتحليلًا نقديًا لكل فيلم من الأفلام الخمسة والعشرين المختارة، مع رصد موسع لأهم الظواهر الفنية والإنتاجية التي مرّت بها السينما المصرية خلال الربع قرن الأخير. كما سيتم تنظيم جلسة خاصة لمناقشة الكتاب ضمن فعاليات المهرجان.



انطلق هذا الاستفتاء كأحد أبرز الفعاليات الدولية التي يحتفل بها الاتحاد خلال عامه المئوي، إذ تم الإعلان عن التعاون رسميًا في الجناح المصري بسوق كان للأفلام (Marché du Film) خلال الدورة الـ78 من مهرجان كان السينمائي الدولي (13–24 مايو 2025).



وجاءت المبادرة ثمرة جلسة عصف ذهني جمعت الأطراف الثلاثة: الاتحاد الدولي للنقاد السينمائيين، ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وجمعية نقاد السينما المصريين، بهدف توثيق وتحليل مسيرة السينما المصرية التي تتجاوز المئة عام، وإبراز إنجازاتها عبر رؤية نقدية رصينة.



آلية الاستفتاء



تم إرسال استمارة التصويت إلى أعضاء جمعية نقاد السينما المصريين، مصحوبةً بقائمة تضم 881 فيلمًا تمثل جميع الأفلام المصرية الطويلة التي عُرضت جماهيريًا في الفترة من 1 يناير 2001 حتى 31 يوليو 2025.

ورغم أن القائمة تنقصها الأشهر الخمسة الأخيرة من عام 2025، فقد جرى تجاوز هذا النقص لضمان إعلان النتائج في موعد مهرجان القاهرة.



وقد شملت القائمة الأفلام التي عُرضت في قاعات السينما أو طُرحت مباشرة عبر القنوات الفضائية أو منصات العرض الإلكتروني، ضمانًا لتكافؤ فرص التنافس.

وشهد التصويت إقبالًا ملحوظًا، حيث استجاب 63 عضوًا وعضوة من الجمعية وأرسلوا قوائمهم خلال فترة التصويت، ما يعكس اهتمام النقاد بموضوع الاستفتاء ورغبتهم في الإسهام في نتائجه، لتكون مرجعًا مستقبليًا لمن يرغب في التعرف إلى الأفلام المفضلة لدى النقاد خلال حقبة مهمة من تاريخ السينما المصرية، لم تنل بعد ما يكفي من التحليل النقدي المتعمق.



أفضل 25 فيلمًا مصريًا (2000–2025)



وقد جاءت نتائج الاستفتاء على النحو التالي:

1. بحب السيما (2004)، للمخرج أسامة فوزي

2. رسائل البحر (2010)، للمخرج داود عبد السيد

3. مواطن ومخبر وحرامي (2001)، للمخرج داود عبد السيد

4. باب الشمس (2004)، للمخرج يسري نصر الله

5. في شقة مصر الجديدة (2007)، للمخرج محمد خان

6. سهر الليالي (2003)، للمخرج هاني خليفة

7. أحلى الأوقات (2004)، للمخرجة هالة خليل

8. ميكروفون (2010)، للمخرج أحمد عبد الله السيد

9. إبراهيم الأبيض (2009)، للمخرج مروان حامد

10. عمارة يعقوبيان (2006)، للمخرج مروان حامد

11. الساحر (2001)، للمخرج رضوان الكاشف

12. آخر أيام المدينة (2016)، للمخرج تامر السعيد

13. معالي الوزير (2003)، للمخرج سمير سيف

14. احكي يا شهرزاد (2009)، للمخرج يسري نصر الله

15. الخروج للنهار (2012)، للمخرجة هالة لطفي

16. الأبواب المغلقة (2001)، للمخرج عاطف حتاتة

17. ريش (2021)، للمخرج عمر الزهيري

18. جنينة الأسماك (2008)، للمخرج يسري نصر الله

19. البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو (2025)، للمخرج خالد منصور

20. فتاة المصنع (2013)، للمخرج محمد خان

21. واحد صفر (2009)، للمخرجة كاملة أبو ذكري

22. أوقات فراغ (2006)، للمخرج محمد مصطفى

23. الجزيرة (2007)، للمخرج شريف عرفة

24. أبو زعبل 89 (2025)، للمخرج يسام مرتضى

25. هي فوضى (2007)، للمخرجين يوسف شاهين وخالد يوسف

يُذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي تأسس عام 1976، يُعد أحد أعرق المهرجانات السينمائية في المنطقة العربية والقارة الأفريقية، ويحمل تصنيفًا دوليًا رسميًا ضمن فئة "A" من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF)، وهو المهرجان الوحيد في العالم العربي وإفريقيا الحاصل على هذا الاعتماد.



أما الاتحاد الدولي لنقاد السينما (FIPRESCI) فقد تأسس عام 1925 في بروكسل، ويضم منظمات وطنية للنقاد السينمائيين من أكثر من 50 دولة، إضافةً إلى 40 دولة ممثلة بشكل فردي، ويهدف إلى تعزيز ثقافة السينما عالميًا وحماية المصالح المهنية للنقاد.