نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد منير: شخصيتي تجمع بين نعومة النيل وصلابة الحجر وكنت أتمنى وجود أمي وابي في وهجي الفني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان الكينج محمد منير أنه لا يتخلى عن الموسيقى في منزله، وأنه دائم الغناء، مشيرًا إلى أنه يمتلك استوديو مجهزًا بكافة الآلات الموسيقية في بيته، قائلًا: "لما بيزورني أي صديق من العازفين، أستغل الفرصة ونستخدم الآلات ونغني سويًا، أنا وضيوفي."



وردًا على سؤال الإعلامية لميس الحديدي: "منزلك يعبر عن شخصية محمد منير، خاصة اللوحات المحيطة بكل مكان في البيت؟"علّق قائلًا: "أنا بعشق الجمال، صحيح، ولكن أنهزم لصالح الموسيقى دائمًا، ويهمني دائمًا أن أسمع مزيكا."



وكشف أنه يعتبر أكبر فنان عربي حصل على عدد من جوائز الأسطوانة البلاتينية، قائلًا: "هناك عظماء في العالم العربي لم يتجاوز ما حصدوه من الجائزة البلاتينية واحدة، أما أنا فحصدت ثلاث جوائز أسطوانات بلاتينية وواحدة ذهبية."

وعن صورة والده ووالدته المعلّقة في المنزل، قال: "الصورة تعكس جمالهم في تلك الحقبة، بداية الخمسينيات. كنت أتمنى أن يروا منير الكينج، لأن الموت كان أقرب إليهم، فلم يعاصروا ما أعيشه الآن، وكنت أتمنى أن يكونوا موجودين."



أما عن وجود كميات كبيرة من حجارة أسوان في منزله، علق قائلًا: "هذه الفلسفة التي نُميت عليها وتربيت عليها: نعومة نهر النيل، وصلابة حجر أسوان. وهذا يعكس شخصيتي التي تجمع بين نعومة النيل وصلابة الحجر."