نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد منير يكشف عن أسباب وجود صخور من أسوان في منزله في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان الكينج محمد منير عن أسباب وجود صخور في منزله حملها من أسوان، قائلًا: "هذه الصخور في منزلي لتذكرني دائمًا بأسوان التي أشعر بالحنين لها، خاصة أنني أملك منزلًا جميلًا في أسوان، مسقط رأسي، يطل على نهر النيل، وهو مبني من تلك الصخور."

وأضاف، خلال لقاء مع برنامج "الصورة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار":"هذه الصخور تعكس طبيعة أسوان، خاصة أنني سمعت أنها نتجت في أسوان بسبب زلزال قديم حدث قبل ملايين السنين. البر الغربي، برماله المميزة، تطل عليه شرفة منزلي، بالإضافة لعدد من المحميات الجميلة، وهي محميات طبيعية، ودائمًا الطيور المهاجرة تهاجر إليها في فصل الشتاء، تستمتع بالأشجار والنباتات."



وعن وجود صورة في ردهات منزله، تحمل صورته وهو يحمل "المايك" وخلفه سيدة يجرّها وكأنها مصر، علق قائلًا: "الصورة أعتبرها أنني أحمل المايك وأجرّ في يدي مصر، وهذا مدلول لما وعدت به نفسي أن أكون صوت مصر وخادمًا من خدامها، لأن مبدئي الرئيسي هو الوطن والإنسان والحب، وكل أغنية لا تهمل الجوانب الثلاثة."