نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مخمد منير: بسمع "ويجز " ولي معه ديو قريب وسعيد بالتجربة وفاتح أيدي للفرق المستقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان الكينج محمد منير عن رأيه في الحالة الغنائية في الوقت الراهن مقارنة بالسابق، خاصة أنه فنان متجدد عبر الحقب الزمنية المختلفة، قائلًا: "في العقود الأخيرة فقدنا كثيرًا من رموز الموسيقى على مستوى العالم، ونهايةً بمايكل جاكسون، وهي حالة سائدة في العالم. وأعتقد أن وجود هؤلاء العظماء قبل رحيلهم أسهم في تقليل الحروب، كانوا عاملين معادلة."

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "الصورة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار":"نفس ما يجري في العالم ينطبق على الحالة المصرية؛ في السنوات الأخيرة فقدنا عظماء الفن المصري، بداية من محمد عبد الوهاب، وكمال الطويل، وبليغ حمدي، والموجي، وفقدنا عمالقة الشعر من صلاح جاهين، لعبد الرحيم منصور، ولسيد حجاب... كل هؤلاء، باسم الموت، رحلوا عنا."

وأردف: "رحيل هؤلاء أثّر كثيرًا. اليوم أصبحت الأمور أصعب؛ علشان أعمل أغنية حلوة بتعب جدًا. لازم أبقى زي الصياد الماهر، فالأغنية بالنسبة لي بنشّن عليها حتى أقدّم أغنية مقبولة. وده بيعكس أن المناخ العام للموسيقى فيه شكل من أشكال التسطيح. لا يعني ده إن مفيش محاولات جادة، بالعكس، في محاولات، لكن الرغبة في المضمون مش موجودة. ممكن يكون الاهتمام بالشكل أكتر."

وتابع: "حياتي كلها مضمون، ولم أتخلَّ يومًا في أغانيَّ عن ثلاث جوانب: الوطن، والإنسان، والحب. وهي مضامين لا يمكن التنازل عنها. لكن باقي المطربين، ممكن يكونوا 'حبيبة شوية'."

وردًا على سؤال الحديدي: "هل نحن حاليًا نعاني من تجريف في الشعراء ممن يكتبون المضمون الحقيقي، خاصة أنك كنت في حقبة الأبَنودي وغيره من عظام الشعراء؟"علّق منير: "فيه محاولات من البعض، زي عصام عبد الله، وبهاء الدين محمد، والشاعرة الجميلة كوثر مصطفى، ومنة القيعي. وهي محاولات جميلة. ولا أستطيع أن أنسى في نفس الوقت الفرق المستقلة."



وعن أهم الفرق المستقلة التي يحب الاستماع لها، قال: "بسمع ويجز، وعندي ديو قريب مع ويجز، وسعيد إني أتعامل مع جيل جديد. وممكن أتعامل مع كايروكي، وأمير عيد. أنا سعيد إني فاتح إيدي لهذه الأجيال الشابة، لأني في فترة تكويني، كبار الشعراء مدّوا لي إيديهم، والنهارده أنا بقيت من الرواد الكبار في المزيكا."



وقاطعته الحديدي بسؤال: "أزمة الأغنية حاليًا... هل هي في الكلمة؟ أم اللحن؟ أم ناس متعجلة؟ أم السوشيال ميديا؟ أم أزمة حرية؟" ليرد منير: "مقدرش أنكر إن من حق أي حد إنه يغني. ولكن، ومع ذلك، مش من حق أي حد إنه ينجح. الأغنية بين البينين؛ يجب أن تكون قوية أو ضعيفة. لكن مافيش في الدنيا أغنية وحشة."