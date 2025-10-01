نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باسم يوسف يعود إلى الشاشة المصرية عبر برنامج "كلمة أخيرة" على ON في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - برومو أول يثير الجدل والانتظار

أشعلت شبكة قنوات ON مواقع التواصل الاجتماعي بعد عرض البرومو الأول لفقرة الإعلامي باسم يوسف ضمن حلقات برنامج "كلمة أخيرة"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد سالم، والمقرر انطلاقه رسميًا يوم 7 أكتوبر 2025.

وجاء البرومو بصوت الدكتور طارق نور، رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ليضفي على الإعلان طابعًا رسميًا واحتفاليًا يليق بعودة أحد أبرز الأصوات الإعلامية في العالم العربي.

عودة بعد عشر سنوات

الظهور المنتظر يحمل قيمة خاصة، إذ يأتي بعد غياب باسم يوسف عن الشاشة المصرية لما يقارب عشر سنوات قضاها في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث نجح في ترسيخ مكانته كوجه إعلامي عالمي مؤثر عبر البرامج، الندوات، والحوارات الدولية.

ويعتبر يوسف من الأسماء التي أثارت جدلًا واسعًا خلال مشواره الإعلامي في مصر، حيث امتاز بأسلوبه الساخر والجرئ، قبل أن يخوض تجربة جديدة في الغرب ويعيد تشكيل هويته الإعلامية في سياق عالمي.

تعاون استثنائي بين ON وباسم يوسف

كشفت شبكة ON عن تعاونها مع الإعلامي العربي الأشهر عبر سلسلة حلقات خاصة، سيكون ضيفها الدائم الإعلامي أحمد سالم. هذه الخطوة تعكس التزام القناة بتقديم محتوى نوعي يجمع بين الجرأة، المصداقية، والعمق الفكري، في وقت يتعطش فيه الجمهور العربي لبرامج حوارية تكسر النمط التقليدي.

محتوى الحلقات المرتقبة

خلال هذه اللقاءات، يفتح باسم يوسف قلبه أمام المشاهدين، ليروي تفاصيل رحلته الشخصية والمهنية، منذ بداياته في القاهرة وصولًا إلى مشواره في الولايات المتحدة. ومن المتوقع أن يكشف عن كواليس وحكايات تُروى لأول مرة، حول تحدياته، انتقالاته المفصلية، وتأثيره المتزايد في المشهد الإعلامي الدولي.

كما ستتناول السلسلة الجوانب الإنسانية في حياة يوسف، وكيفية تعامله مع النقد والنجاحات والانتكاسات، لتقدم للجمهور صورة متكاملة عن تجربة فريدة امتزجت فيها السخرية بالصدق، والجرأة بالواقعية.

جمهور ينتظر عودة الصوت المختلف

يحمل الإعلان عن ظهور باسم يوسف على شاشة ON صدى واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تباينت ردود الأفعال بين الحماس والترقب. الجمهور الذي تابع مسيرته السابقة يترقب معرفة ما إذا كان يوسف سيواصل النهج الساخر الذي اشتهر به، أم سيقدم نسخة أكثر هدوءًا وعمقًا تتماشى مع رحلته في الخارج.

حدث إعلامي عربي بارز

لا يقتصر هذا التعاون على كونه مجرد استضافة إعلامية، بل يُعتبر حدثًا عربيًا بارزًا يفتح الباب أمام نقاشات جديدة حول حرية التعبير، دور الإعلام في تشكيل الوعي، وقدرة البرامج الحوارية على إعادة بناء جسور الثقة بين الجمهور والإعلام.

الموعد والقنوات الناقلة

ينطلق هذا الحدث الإعلامي الكبير ابتداءً من 7 أكتوبر 2025، عبر برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامي أحمد سالم، حصريًا على شاشة ON.