إسعاد يونس تحتفل بذكرى نصر أكتوبر بطريقة ساخرة ببيجاما "كستور المحلة"

القاهرة - محمد ابراهيم - ببيجامة كستور تعلن إسعاد يونس عن حلقتها للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر

إطلالة غير تقليدية من صاحبة السعادة

احتفلت النجمة الكبيرة إسعاد يونس بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة على طريقتها الخاصة، إذ ظهرت في صورة نشرتها عبر حسابها الرسمي على فيسبوك مرتدية بيجاما من الكستور المصري، وذلك في لفتة ساخرة وذكية للترويج لحلقتها المقبلة من برنامجها الشهير "صاحبة السعادة"، والمقرر عرضها خلال أيام تزامنًا مع إحياء الذكرى الـ52 لحرب أكتوبر المجيدة.

إسعاد كتبت على الصورة تعليقًا لافتًا أثار تفاعل الآلاف: "فكر تخطى الحدود.. كستور المحلة موجود". في إشارة ذكية منها إلى مشهد الأسرى الإسرائيليين الذين ظهروا عقب الحرب وهم يرتدون البيجامات الكستور التي صنعت في مصر.

ذكريات النصر العظيم

تحتفل مصر في هذه الأيام بذكرى نصر أكتوبر 1973، الذي أعاد للأمة العربية كرامتها، بعدما تمكن الجيش المصري الباسل من عبور قناة السويس وتحطيم خط بارليف المنيع في ساعات قليلة. هذا النصر التاريخي لم يكن فقط استردادًا للأرض، بل كان أيضًا استردادًا للثقة والإرادة الوطنية بعد هزيمة 1967.

وقد كانت الصور التاريخية للأسرى الإسرائيليين بملابس الكستور المصرية واحدة من أبرز المشاهد الرمزية التي تجسد الفارق بين كبرياء المقاتل المصري وانكسار جنود الاحتلال بعد الهزيمة المدوية.

معجزة عسكرية

في يوم 6 أكتوبر 1973، الموافق للعاشر من رمضان 1393 هجريًا، شن الجيش المصري هجومًا مفاجئًا عبر قناة السويس، محققًا إنجازًا عسكريًا أذهل العالم. فقد استطاع الجنود المصريون تحطيم خط بارليف الحصين في ساعات قليلة باستخدام مضخات المياه، وهو ما اعتبره الخبراء العسكريون حينها معجزة عسكرية.

وقد وصف العديد من القادة والخبراء الدوليين هذا النصر بأنه "انتصار غير مسبوق في التاريخ العسكري الحديث"، بعدما تمكنت مصر من استعادة جزء كبير من أراضيها المحتلة، وفرضت واقعًا جديدًا على طاولة المفاوضات السياسية.

صاحبة السعادة وروح أكتوبر

إطلالة إسعاد يونس الساخرة بالبيجاما الكستور ليست مجرد دعاية لحلقتها، بل رسالة تحمل في طياتها فخرًا بالمنتج المصري، وتذكيرًا بما قدمه أبناء مصر من بطولات وتضحيات في سبيل الكرامة والحرية. ومن المتوقع أن تتناول حلقتها القادمة قصصًا نادرة عن حرب أكتوبر، إلى جانب استضافة ضيوف يروون تفاصيل مثيرة عن تلك المرحلة الخالدة.