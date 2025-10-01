نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026.. انطلاق الدورة الـ57 بمشاركة واسعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشهر قليلة تفصلنا عن الدورة ال57 لمعرض الكتاب

انطلاق الحدث الثقافي الأبرز في يناير

يترقب عشاق القراءة والثقافة في مصر والعالم العربي انطلاق معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026، في نسخته الـ57، والذي يُعد من أعرق وأكبر معارض الكتب في المنطقة والعالم. ومن المقرر أن تُقام فعاليات المعرض خلال الفترة من 21 يناير وحتى 3 فبراير 2026 في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، بمشاركة مئات دور النشر من مختلف الدول.

ويخصص اليوم الأول من المعرض، الأربعاء 21 يناير، للمدعوين والمهنيين، فيما يفتح أبوابه للجمهور ابتداءً من الخميس 22 يناير وحتى 3 فبراير. وتبدأ مواعيد العمل اليومية من العاشرة صباحًا حتى الثامنة مساءً، بينما تمتد حتى التاسعة مساء يومي الخميس والجمعة لاستيعاب الإقبال الكبير من الزوار.

زوار بالملايين وإقبال استثنائي

يُعتبر معرض القاهرة الدولي للكتاب حدثًا ينتظره الملايين كل عام، إذ يشهد حضورًا جماهيريًا ضخمًا لا يضاهيه أي معرض كتاب آخر في المنطقة. وخلال أيامه الممتدة لأكثر من أسبوعين، يتوافد عشاق القراءة من مختلف الأعمار، حيث يقوم الكثيرون بإعداد قوائم مسبقة بالكتب التي يرغبون في اقتنائها، خاصةً تلك التي يصعب الحصول عليها خارج فترة المعرض.

وبحسب الإحصاءات السابقة، فقد تخطى عدد زوار المعرض حاجز المليون ونصف المليون يوميًا في بعض دوراته، وهو ما يعكس مكانته كأكبر تجمع ثقافي في الشرق الأوسط.

دور النشر والإصدارات الجديدة

تستعد دور النشر المصرية والعربية والعالمية للمشاركة في الدورة المقبلة عبر طرح أحدث إصداراتها الأدبية والفكرية والعلمية. ويُعد المعرض فرصة ذهبية للكُتاب الشباب لتقديم أعمالهم إلى جمهور واسع، بجانب توقيع كتب جديدة ولقاءات مباشرة مع القراء.

كما يخصص المعرض قاعات كاملة للأطفال والناشئة، لتشجيع الأجيال الجديدة على حب القراءة وتنمية الوعي الثقافي منذ الصغر.

فعاليات وأنشطة متنوعة

لا يقتصر دور المعرض على بيع الكتب فقط، بل يُعتبر منصة ثقافية شاملة تضم مئات الفعاليات ما بين ندوات فكرية وأمسيات شعرية ولقاءات مع كتاب وفنانين بارزين. ومن أبرز الأنشطة التي لاقت نجاحًا كبيرًا في الدورات السابقة والمتوقع استمرارها في نسخة 2026:

مبادرة حياة كريمة: التي تسعى إلى نشر الوعي والتثقيف المجتمعي من خلال ورش عمل وفعاليات توعوية.

جناح القوات المسلحة: الذي يقدم إصدارات توثق تاريخ البطولات العسكرية المصرية.

هيئة الرقابة الإدارية: بحضور قوي وأنشطة تثقيفية تهدف إلى تعزيز قيم النزاهة والشفافية.



مصر على خريطة الثقافة العالمية

يحظى المعرض بمكانة خاصة على المستوى الدولي، حيث يشارك فيه ناشرون من أوروبا وآسيا وإفريقيا، مما يجعله ملتقى عالميًا يجمع بين مختلف الثقافات. ويُعتبر ثاني أكبر معرض للكتاب في العالم من حيث عدد الزوار، وهو ما يعكس ريادة مصر الثقافية ودورها كمركز إشعاع فكري في المنطقة