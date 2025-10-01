نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مروان خورى وفايا يونان يشعلان أوبرا دبي الليلة بليلة طربية استثنائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد كل من النجم اللبناني مروان خورى والمطربة السورية فايا يونان لإحياء أمسية غنائية ساحرة على مسرح أوبرا دبي، مساء اليوم الأربعاء، حيث يلتقي صوتان من أبرز الأصوات العربية في ليلة تحمل الكثير من الطرب والرومانسية. ومن المنتظر أن يقدم كل منهما باقة مميزة من أجمل أعمالهما القديمة والجديدة التي رسخت مكانتهما في قلوب الجمهور العربي، وسط أجواء فنية ينتظرها عشاق الغناء الراقي.

مروان خورى، الذي اعتاد أن يمزج بين الغناء والتلحين والعزف على البيانو، سيطل على جمهوره بأغانيه الرومانسية الشهيرة إلى جانب أحدث إصداراته، بينما ستأسر فايا يونان الحضور بصوتها الدافئ ومجموعة من أعمالها التي صنعت لنفسها من خلالها جمهوراً واسعاً في العالم العربي.

ويأتي هذا الحفل بعد سلسلة من النجاحات التي حققها مروان خورى مؤخرًا في حفلاته بلبنان والمغرب، حيث قدم أروع أغنياته مثل "خد الغمرات" وتفاعل معه الحضور بشكل لافت. وتجدر الإشارة إلى أن خورى يُعد واحدًا من أبرز الملحنين في العالم العربي، فقد تعاون مع أسماء كبيرة مثل ماجدة الرومي، فضل شاكر، أصالة وعبد المجيد عبدالله، إلى جانب رصيده الغنائي الكبير الذي يضم ألبومات خالدة مثل كل القاصيد، قصر الشوق، وأنا والليل.

