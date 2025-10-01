نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصطفى كامل يناشد جمهور الموسيقى الدعاء للفنان أحمد العيسوي في محنته الصحية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

في لفتة إنسانية مؤثرة، وجّه الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، رسالة صادقة ومليئة بالمشاعر تجاه صديق عمره ورفيق مشواره الفني والنقابي، الفنان أحمد العيسوي، وكيل ثانٍ للنقابة، الذي يمر حالياً بأزمة صحية صعبة، مطالبًا جمهوره ومحبيه وجميع أبناء الوسط الفني بالدعاء له بالشفاء العاجل.

وكتب كامل عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك": "خالص الدعاء بالشفاء لأخي وحبيبي وصديق العمر وزميلي الأستاذ أحمد العيسوي، ربنا يشفيك ويعافيك يا أغلى الحبايب وأعز الأصدقاء وأوفى الناس، رجاءً من حضراتكم الدعاء." كلمات نابعة من القلب لخصت عمق العلاقة التي تجمعه بالعيسوي، والتي لم تقتصر فقط على العمل النقابي بل امتدت لعلاقة إنسانية مليئة بالوفاء والإخلاص على مدار سنوات طويلة.

ويُعد أحمد العيسوي واحدًا من الوجوه البارزة داخل نقابة المهن الموسيقية، حيث يحظى بمحبة وتقدير زملائه لما يتمتع به من أخلاق رفيعة وحس إنساني راقٍ، إلى جانب دوره الفعّال في دعم قضايا الموسيقيين والوقوف بجانبهم في مختلف المواقف، الأمر الذي جعله يحظى بمكانة مميزة في الوسط الفني، ليس فقط كمسؤول نقابي، وإنما كفنان له رصيد كبير من المحبة بين زملائه وجمهوره.

رسالة مصطفى كامل لم تمر مرور الكرام، إذ تفاعل معها قطاع واسع من الفنانين والجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأطلقوا دعوات متتالية للعيسوي بالشفاء والعودة سريعًا إلى نشاطه، معتبرين أن غيابه يمثل فراغًا كبيرًا في النقابة التي لطالما كان أحد أعمدتها الرئيسية.