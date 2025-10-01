نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على موعد أحدث حفلات الغنائية ل آدم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - آدم يغني على أنغام البحر في العقبة ضمن مهرجان أمواج

في أجواء فنية استثنائية، يلتقي النجم اللبناني آدم بجمهوره الأردني والعربي في مدينة العقبة مساء الجمعة الموافق 10 أكتوبر 2025، حيث يحيي حفلًا غنائيًا ضمن فعاليات "مهرجان أمواج العقبة"، الذي تنظمه سلطة إقليم العقبة الاقتصادية الخاصة بالتعاون مع مهرجان جرش للثقافة والفنون، في إطار سعيهما المتواصل لتقديم فعاليات ثقافية وفنية تضيف للمدينة الساحلية طابعًا خاصًا على خريطة السياحة والفن في المنطقة.

ومن المنتظر أن يشعل آدم أجواء الليلة بباقة واسعة من أشهر أغنياته التي ارتبطت بذاكرة الجمهور، مثل أغانيه العاطفية المليئة بالإحساس وأخرى ذات إيقاعات راقصة، ليمنح الحاضرين سهرة تحمل مزيجًا من الطرب الأصيل والروح الشبابية.

ويُعرف الفنان اللبناني بكونه أحد أبرز الأصوات العربية التي تميّزت بقدرتها على المزج بين الأداء الطربي القوي والأسلوب العصري في الغناء، وهو ما جعله يحظى بقاعدة جماهيرية ممتدة في لبنان والأردن ومختلف الدول العربية.

ويأتي هذا الحفل ليُضاف إلى سلسلة النجاحات التي يسجلها "مهرجان أمواج العقبة"، والذي استطاع خلال سنوات قليلة أن يرسخ مكانته كحدث فني وثقافي بارز يجمع فنانين من الصف الأول ويستقطب آلاف الحضور من مختلف الجنسيات. ويعوّل منظمو المهرجان على أن يشكل حفل آدم محطة فارقة هذا العام، لما يتمتع به من جماهيرية واسعة وحضور قوي على المسرح.

آخر أعمال آدم

الجدير بالذكر أن آدم طرح مؤخرًا أغنيته الجديدة "آه يا حلو"، التي حملت لونًا موسيقيًا مختلفًا وأسلوبًا متجددًا لاقى صدى كبيرًا بين جمهوره، محققة نسب مشاهدة عالية على المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي. وقد اعتبرها كثير من النقاد إضافة مهمة لمسيرته الفنية التي تتميز بالتنوع والبحث عن الجديد دائمًا.

ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضورًا جماهيريًا ضخمًا، لا سيما من محبي النجم اللبناني القادمين من مختلف المحافظات الأردنية ومن الجاليات العربية المقيمة والزوار من مناطق الـ48، ما يجعل سهرة العقبة حدثًا فنيًا بامتياز يعكس الحيوية التي تشهدها الساحة الغنائية في الأردن.