نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمود عامر لـ "دوت الخليج الفني": تشرفت بالاشتراك في عمل وطني "أم البطل" عبر الإذاعة المصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

صرّح الفنان محمود عامر لـ "دوت الخليج الفني" عن أحدث مشاركاته الفنية، حيث أعرب عن اعتزازه الكبير بانضمامه لعمل وطني جديد يحمل اسم أم البطل يُذاع عبر شبكة البرنامج العام في الإذاعة المصرية، مؤكدًا أن التجربة بالنسبة له مصدر فخر وسعادة كبيرة، لأنها تجسد قيمة الانتماء وتمنح الفن رسالته الأسمى في خدمة الوطن.

وقال عامر في حديثه: "تشرفت بالاشتراك في هذا العمل الوطني الذي جاء من إبداع الصديق رضا سليمان، ومع نجمات يتمتعن بقيمة وقامة كبيرة في الفن، وكانت تجربة ثرية ومليئة بالتعاون والحب والإخلاص الإذاعة المصرية تظل دائمًا منبرًا مهمًا لتقديم الرسائل الهادفة التي تصل إلى وجدان الناس بصدق، وهذا العمل خير دليل على ذلك."

وأضاف الفنان: "العمل لم يكن مجرد تجربة عابرة، بل كان محطة مهمة أعادتني لروح البدايات، حيث الفن هو وسيلة لنشر الأمل وتعزيز القيم الوطنية، وأؤمن أن بكره أحلى بإذن الله ما دمنا نتمسك بالأمل والإصرار والإبداع."

وختم عامر تصريحه مؤكدًا أن ما يقدمه الفنانون في مثل هذه الأعمال هو واجب وطني ورسالة أخلاقية قبل أن يكون مجرد عمل فني، لافتًا إلى أن التجربة فتحت أمامه آفاقًا جديدة للتعاون مع مجموعة مميزة من الزملاء، وهو ما جعله يشعر بالفخر الحقيقي بهذه الخطوة.