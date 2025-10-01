نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد رمضان: حلمي أصعب من الصعود للقمر.. وأسير بخطوات ثابتة نحو العالمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أطل النجم محمد رمضان في لقاء حصري مع مجلة Rolling Stone Africa بتصريحات جريئة حملت الكثير من المعاني والدلالات عن مسيرته الفنية ورحلته من البدايات البسيطة حتى اعتلائه منصات العالمية.

أكد رمضان أن الطريق لم يكن ممهدًا أمامه، بل مليئًا بالتحديات التي شكلت شخصيته وصقلت موهبته، مشيرًا إلى أنه استلهم دائمًا مقولة الأديب جورج برنارد شو: "إن البحر الهادئ لا يصنع بحارًا ماهرًا".

وأضاف: "كل صعوبة واجهتها جعلتني أكثر يقينًا أنني على موعد مع الأسطورة، فالمعاناة لم تكسرني بل صنعتني".

واستطرد قائلاً: "أنا ابن عائلة بسيطة، لكن حلمي كان أكبر مني، وثقتي في الله كانت سلاحي الأول حتى وصلت إلى النجومية في مصر والوطن العربي، والآن أعيش مرحلة جديدة من النجاح في أفريقيا بأكملها، وأعتبر نفسي في مرحلة التعليم الجامعي على طريق العالمية".

وتحدث رمضان عن طموحه الكبير مؤكدًا: "حلمي ليس أصعب من حلم رجل أراد الصعود إلى القمر، فأنا أول فنان عربي يصل إلى مهرجان كوتشيلا، وأتمنى أن أظل في ذاكرة الجمهور كآية حية تثبت أن الثقة في الله تجعل المستحيل ممكنًا".

وعلى الجانب الإنساني، احتفل محمد رمضان مؤخرًا بعيد ميلاد ابنته الكبرى "حنين"، حيث شارك جمهوره صورًا وفيديوهات عائلية مؤثرة عبر حساباته الرسمية، وكتب معلقًا: "Happy birthday to my first joy and my little one Haneen MR1.. ربنا يحمي ويحفظ بناتنا جميعًا ويفرحنا بيهم.. كل سنة وانتي طيبة يا قلب أبوكي".

كما نشر رمضان جزءًا من لقائه بعمدة نيويورك إيرك أدمز، وعلّق قائلًا: "سعدت بدعوة أخي العزيز عمدة نيويورك في مقر إقامته وسط نخبة نيويورك، ولمست محبته لبلدي ووطني العربي وقارتي الأفريقية.. ثقة في الله نجاح".

