القرموطي راجع في رمضان.. وأحمد آدم يعلن حالة قلق جماهيري

أحمد جودة - القاهرة -

بعد غياب طويل عن الدراما الرمضانية، يعود النجم أحمد آدم ليشعل الأجواء من جديد من خلال شخصية "القرموطي" التي اشتهر بها وأحبها الجمهور، وذلك عبر مسلسله الجديد "القرموطي عامل قلق" المنتظر عرضه في رمضان 2026. العمل يأتي بقلم المؤلف محمد محرز وإخراج أحمد عبد العال، ليعيد آدم إلى ساحة المنافسة الدرامية بعد توقف دام أكثر من عقد.

ويُعيد هذا المشروع إلى الأذهان أجواء أعمال أحمد آدم الكوميدية الساخرة، خصوصًا بعد النجاح الذي حققه في مسلسل "الفوريجي" عام 2010، حين قدّم رؤية مغايرة لمجتمع مليء بالتناقضات والعبث بأسلوب لاذع ومرح.

أما على صعيد السينما، فقد واصل آدم حضوره خلال السنوات الماضية من خلال أفلام متنوعة مثل "تاني تاني" مع غادة عبد الرازق وبيومي فؤاد، وفيلم "200 جنية" الذي جمع عدداً كبيراً من النجوم في عمل جماعي مميز.

ومع الإعلان عن "القرموطي عامل قلق"، يزداد ترقب الجمهور لرؤية عودة القرموطي في ثوب جديد، وسط تساؤلات: هل سيكتفي آدم بتكرار المفارقات الساخرة التي اعتاد عليها الجمهور، أم سيقدم نسخة أكثر جرأة وصخبًا تجعل "القلق" يمتد من الشاشة إلى الشارع؟

