عمرو سليم يضيء متحف الحضارة بحضور نجوم المجتمع

في أجواء تحمل عبق الكلاسيكيات وسحر زمن الفن الجميل، أحيا الموسيقار الكبير عمرو سليم حفلًا استثنائيًا داخل متحف الحضارة، بحضور نخبة من الشخصيات العامة والفنانين والإعلاميين.

شهدت الأمسية حضور الإعلامية هالة سرحان، والفنان القدير خالد زكي، ووزير الخارجية الأسبق سامح شكري وحرمه، إلى جانب الدكتور حسام بدراوي، والمستشار محمد شيرين فهمي رئيس الجمعية، إضافة إلى مجموعة من السفراء والوزراء، كما حضر الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي للمتحف المصري الكبير.

الحفل أعاد للأذهان زمن الطرب الأصيل حيث قدّم عمرو سليم مجموعة من المقطوعات الموسيقية التي عانقت وجدان الحضور، وسط تفاعل كبير وترحيب من الجمهور الراقي الذي امتلأت به القاعة.

يُذكر أن الموسيقار عمرو سليم كان قد شارك مؤخرًا مع الفنان مدحت صالح والعازفة نسمة عبد العزيز في إحياء حفل ضخم ضمن فعاليات الدورة الـ33 من مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، والذي أقيم برعاية وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، حيث شهد نجاحًا كبيرًا وحضورًا جماهيريًا لافتًا.

