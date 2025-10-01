نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "The Fantastic Four: First Steps" يحطم حاجز نصف مليار دولار عالميًا في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

واصل فيلم الخيال والفانتازيا The Fantastic Four: First Steps نجاحه الساحق في شباك التذاكر العالمي، محققًا إيرادات ضخمة وصلت إلى 521 مليونًا و384 ألف دولار منذ انطلاق عرضه يوم 25 يوليو الماضي. ويُعد العمل، الذي أنتجته شركتا مارفل/ديزني ويمتد زمنه إلى ساعة و54 دقيقة، الانطلاقة الرسمية للمرحلة السادسة من عالم مارفل السينمائي.

وتوزعت الإيرادات بين 273 مليونًا و986 ألف دولار داخل دور العرض الأمريكية، و247 مليونًا و397 ألف دولار من الأسواق العالمية، مما يرسخ مكانة الفيلم كأحد أبرز إنجازات شباك التذاكر لهذا العام.

ويُقدم الفيلم الجديد ظهورًا أوليًا لشخصيات السلسلة الشهيرة في صياغة سينمائية مبتكرة، بعيدًا عن المحاولات السابقة التي بدأت بفيلمي Fantastic Four عام 2005 وRise Of The Silver Surfer عام 2007 من إخراج تيم ستوري، ثم النسخة الجديدة التي خرجت عام 2015 على يد المخرج جوش ترانك، والتي لم تحظَ بإشادة نقدية تُذكر.

وأكد المخرج مات شاكمان أن The Fantastic Four: First Steps لا يتطلب من الجمهور مشاهدة أي من النسخ السابقة، مشيرًا إلى أن العمل الحالي سيأخذ مسارًا مختلفًا كليًا داخل عالم مارفل، ليمنح السلسلة انطلاقة جديدة طال انتظارها.