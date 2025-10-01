نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القيصر كاظم الساهر يطل على جمهوره في عمان.. ويستعيد سحره مع روائع نزار قباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد النجم الكبير كاظم الساهر لإحياء حفل غنائي ضخم في العاصمة الأردنية عمّان يوم الجمعة الموافق 3 أكتوبر، حيث يلتقي بجمهوره العريض في ليلة استثنائية يقدم خلالها باقة من أشهر أغانيه الخالدة التي تركت بصمة لا تُمحى في قلوب عشاقه، إلى جانب جديده الفني الذي ينتظره محبوه بشغف.

ويأتي هذا الحفل بعد أيام قليلة من احتفاله بعيد ميلاده، إذ وُلد "القيصر" في 12 سبتمبر عام 1957 بمدينة بغداد، ليصبح مع مرور السنوات واحدًا من أبرز رموز الغناء العربي وصوتًا ارتبط بالقصيدة الراقية واللحن الطربي الأصيل.

وقد شكّل تعاون كاظم الساهر مع الشاعر السوري الكبير نزار قباني نقطة تحوّل في مسيرته الفنية، بعدما منحه الأخير لقب "قيصر الأغنية العربية"، وفتح له أبواب الشعر ليغني أجمل قصائده مثل "مدرسة الحب"، و"الحب المستحيل"، و"يوميات رجل مهزوم". علاقة جعلت من صوت الساهر مرآة لكلمات شاعر المرأة الأول، لتولد بينهما ثنائية فنية خالدة استمرت حتى بعد رحيل قباني.

ويُعرف الساهر بكونه أيقونة الرومانسية وصوت العاشقين، فقد ارتبط اسمه دومًا بالحب والمرأة، ولقّبه جمهوره بـ "أسير القلوب"، لما يقدمه من غزل صادق في كلماته وأدائه، إضافةً إلى ظهوره الدائم بأناقة لافتة وحضور شبابي متجدد جعله رمزًا للجاذبية الفنية في العالم العربي.