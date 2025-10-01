نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر تصدر عادل إمام للتريند.. تفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنان الكبير عادل إمام تريند محرك البحث الشهير "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، بأكثر من ألفي عملية بحث، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما انتشرت خلال الأيام الماضية عدة صور له، على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهر وهو يجلس على كرسي متحرك أثناء أداء مناسك العمرة.

واتضح أن الصورة تم صنعها بواسطة الذكاء الاصطناعي، وليست حقيقية، كما أن أسرة الفنان لم تنشر أي صور أو بيانات تشير إلى قيامه بأداء العمرة مؤخرًا.

آخر ظهور لـ عادل إمام



وكان آخر ظهور للفنان عادل إمام قد أثار تفاعلًا واسعًا في يوليو الماضي، أثناء حضوره عقد قران حفيده عادل رامي إمام، بعد فترة غياب طويلة، حيث ظهر في صورة عائلية ضمت عددًا من أفراد أسرته وأصدقائه المقربين.