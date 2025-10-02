نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم العدل ينتقد مخرج فيلم "إختيار مريم" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه كريم العدل رسالة لاذعًا لمخرج فيلم «اختيار مريم» محمود يحيى، بعد الجدل الذي أثير حول احتجاجه واعتصامه بسبب عدم عرض الفيلم في سينما «زاوية».

منشور كريم العدل



وقال العدل في منشور له على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك»: "يا أيها المخرج.. أنا آسف إني اصدمك بالحقيقة اللي ممكن تضايقك بس أنا عندي سؤال.. هل لو فيلمك اتعرض، وهشطح معاك بالخيال واقول إنه عجب الناس جدًا.. وهشطح معاك بالخيال أكتر وأكتر أقول إنه جاب فلوس كتير، بص، عمل أعلى إيراد في السوق السنة دي.. خيال يعني.. هل انت متخيل أن فيه منتج أو موزع أو دار عرض أو ممثل أو مدير تصوير أو أي كرو، ممكن يخاطر ويشتغل معاك بعد اللي انت عملته ده؟ ليه؟".

وأضاف: “هل انت فاهم أن الناس بتحب وجع الدماغ مثلا؟ هل انت عارف أن كله هيقول لك بناقص وأن الشاطرين على قفا من يشيل؟؟ هل فيه حد علمك انك تبقى مريح ده جزء من الشطارة؟ طب هل انت تعلم أن انت هتبقى بيُشار اليك للأبد بـ "المخرج اللي عمل إضراب ده، فاكره”.



وتابع: “الحقيقة أن إضرابك أو صيامك أو ايا كان هتسميه ايه ماكانش انتحار بدني قد ماهو انتحار فني كامل… وأنا دايمًا بقول لأي شاب مخرج صغير لسة بيبدأ choose your battles- اختار معاركك.. بس انت بقى اخترت معركة صغيرة قوي تكسبها بأى وسيلة كانت حتى لو بلوى الدراع.. بس ضحيت قصادها بمستقبل فني كامل.. فأصبحت معركة خسرانة”.

واختتم المخرج كريم العدل رسالته للمخرج الشاب محمود يحيي: “انت كنت عدو نفسك الأول.. قبل مايكون أي دار عرض أو موزع عدوك”.