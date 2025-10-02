نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 6 أفلام مصرية تنافس في مهرجان الجونة السينمائي 2025 بقيادة "عيد ميلاد سعيد" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد مدينة الجونة على شاطئ البحر الأحمر لاستقبال الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 16 وحتى 24 أكتوبر الجاري.

وسيكون عشاق السينما وصنّاعها على موعد مع مجموعة من أبرز الأفلام العربية والعالمية والمصرية التي تعرض لأول مرة ضمن فعاليات المهرجان لعام 2025.

فيلم الافتتاح "عيد ميلاد سعيد"

اختارت إدارة المهرجان فيلم "عيد ميلاد سعيد" للمخرجة سارة جوهر ليكون فيلم الافتتاح، وقد حقق العمل نجاحًا عالميًا لافتًا في مهرجان ترايبيكا السينمائي 2025 بحصوله على ثلاث جوائز مرموقة، بينها جائزة نورا إيفرون لأفضل مخرجة.

كما وقع اختيار لجنة نقابة السينمائيين على الفيلم ليمثل مصر رسميًا في منافسات الأوسكار لفئة أفضل فيلم دولي.

الفيلم من تأليف مشترك بين سارة جوهر ومحمد دياب، ويشارك في إنتاجه المخرج دياب إلى جانب أحمد الدسوقي، أحمد عباس، أحمد بدوي، داتاري ترنر، والنجم الأميركي جيمي فوكس، ويشارك في بطولته نيللي كريم، حنان مطاوع، والطفلة ضحى رمضان.

أفلام مصرية في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة

من بين الأعمال المصرية المشاركة:

"كولونيا" للمخرج محمد صيام (مصر، النرويج، السويد، السعودية، قطر، فرنسا)، وهو دراما عائلية من بطولة أحمد مالك وكامل الباشا.

سبق أن استفاد الفيلم من برنامج "سيني جونة" لدعم الأفلام في مرحلة التطوير عام 2021.

"المستعمرة" للمخرج محمد رشاد (مصر، فرنسا، ألمانيا، قطر، السعودية)، فيلم تشويقي مستوحى من أحداث حقيقية، وسبق أن عُرض عالميًا في مهرجان برلين السينمائي، كما حصل على دعم مرحلة ما بعد الإنتاج من برنامج "سيني جونة" 2024.

مشاركة مميزة في مسابقة الأفلام الوثائقية

"50 متر" للمخرجة يمنى خطاب (مصر، الدنمارك، السعودية)، فيلم شخصي يوثق علاقتها بوالدها، وقد عُرض لأول مرة في مهرجان كوبنهاغن للأفلام الوثائقية.

"الحياة بعد سهام" للمخرج نمير عبد المسيح (مصر، فرنسا)، عمل يلتقط رحلة المخرج في مواجهة حزنه على رحيل والدته، وقد شارك في برنامج ACID بمهرجان كان.

العروض الخاصة خارج المسابقة

سيشهد المهرجان أيضًا العرض العالمي الأول لفيلم "ولنا في الخيال... حب؟" للمخرجة سارة رزيق، وهو أول تجربة روائية طويلة لها، بطولة أحمد السعدني، مايان السيد، وعدد من الوجوه الشابة.

مهرجان الجونة: منصة إبداعية عربية ودولية

منذ انطلاقه، أصبح مهرجان الجونة السينمائي أحد أبرز الملتقيات الفنية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ لا يقتصر دوره على عرض أفلام عالمية وعربية مختارة، بل يوفر مساحة للحوار الثقافي والتواصل بين السينمائيين، كما يدعم المواهب الجديدة ويعزز فرص التعاون المشترك في صناعة السينما.