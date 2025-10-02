نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الانتماء والأمن القومي".. لقاء توعوي في ملتقى "أهل مصر" لشباب المحافظات الحدودية بالفيوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت مكتبة الطفل والشباب بطامية، لقاء بعنوان "الانتماء والأمن القومي"، ضمن فعاليات الملتقى الثقافي الثالث والعشرين لشباب المحافظات الحدودية، الذي يقام برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، بمحافظة الفيوم تحت شعار "يهمنا الإنسان".

شارك في اللقاء د. رشا جمعة، عضو المجلس القومي للمرأة، وباحثة دكتوراه في السياسات والدراسات الاستراتيجية بأكاديمية ناصر العسكرية، وشهد حضور أحمد يسري، مدير عام الإدارة العامة للشباب والعمال والمدير التنفيذي لمشروع "أهل مصر" للشباب.

الانتماء والأمن القومي

دار اللقاء في أجواء تفاعلية، واستهلته "جمعة" بطرح سؤال على الحضور حول مفهوم "الانتماء"، وأشارت أنها كلمة لا تقتصر على مجرد الشعور الجميل عند سماع النشيد الوطني، بل شعور عميق بالوطن يترجم إلى فرح بالإنجازات الوطنية واستعداد للتكاتف في مواجهة الأزمات.

وأوضحت أن الانتماء يتمثل في قول الفرد: "أنا منتمي، أنا مسئول، أنا مصري"، بما يتضمنه من حقوق مثل التعليم الجيد والصحة والأمن والمستقبل، وبما يفرضه من واجبات لحماية الوطن والحفاظ على استقراره.

كما أشادت بمبادرة "أهل مصر" ووصفتها بأنها من أهم المبادرات التي تجمع شباب المحافظات الحدودية، الذين يمثلون خط الدفاع الأول عن الوطن، معتبرة أن هذا التلاقي يسهم في تقارب المسافات، وتبادل الخبرات، وبناء صداقات تمتد لما بعد الملتقى.

وتطرقت إلى أهمية المشروعات القومية الكبرى مثل الطرق والكباري، ودورها الاقتصادي والعسكري في دعم الاستثمارات وخلق مناطق لوجستية جديدة.

وأكدت "جمعة" أن مستقبل الوطن مرهون بوعي شبابه، داعية إياهم إلى التصدي للشائعات التي تستهدف عقولهم، والتحقق من المعلومات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل نشرها، لأن وعي المواطن هو الدرع الحقيقية لمواجهة أي تهديد.

مفهوم الأمن القومي

كما دار نقاش حول مفهوم الأمن القومي، وعبّر الشباب عن رؤيتهم بأنه يتجسد في: الجيش، الوحدة الوطنية، أمن الدولة، الاستقرار، ووعي المواطن بدوره ومسئوليته، فيما أشارت "جمعة" أن الشعب المصري هو السند الحقيقي للأمن القومي، وأن تكاتفه ووعيه يجعلان من الصعب اختراقه، مؤكدة أن الدولة كيان وأمن وأمان، ومسئولية الحفاظ عليها تقع على عاتق الجميع.

وفي ختام اللقاء، ثمّن المدير التنفيذي للملتقى أهمية مثل هذه اللقاءات التوعوية، مشيدا بأفكار الشباب وإبداعاتهم، وأشار إلى تجربة الشاب مؤمن محمد من محافظة مطروح، الذي أسس منصة رقمية عالمية، ليثبت أن الإبداع هو انتماء قومي أيضا.

فعاليات الملتقى الثقافي الثالث والعشرون تنفذ من خلال الإدارة العامة لثقافة الشباب والعمال، وبإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، برئاسة د. حنان موسى، رئيس اللجنة التنفيذية للمشروع، وبالتعاون مع إقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد، وفرع ثقافة الفيوم بإدارة ياسمين ضياء، وبمشاركة 105 شابا، من بينهم 80 شابا من محافظات البحر الأحمر "حلايب، الشلاتين، أبو رماد"، الوادي الجديد، أسوان، مطروح، وشمال سيناء، بجانب 25 شابا من المحافظة المستضيفة.

ورش فنية وحرفية

ويتضمن البرنامج 11 ورشة فنية وحرفية متخصصة، إلى جانب تنظيم دوري ثقافي ورياضي، وجولات وزيارات ميدانية لأبرز المواقع السياحية بالفيوم، منها: وادي الريان، معبد قصر قارون، قرية تونس، ونادي قارون.

مشروع "أهل مصر"

ويعد مشروع "أهل مصر" أحد أبرز مشروعات وزارة الثقافة، ويستهدف أبناء المحافظات الحدودية من الأطفال والشباب والمرأة، في إطار البرنامج الرئاسي لتشكيل الوعي الوطني، وتعزيز قيم الانتماء، واكتشاف ودعم الموهوبين، تحقيقا للعدالة الثقافية.