اليوم.. يسرا اللوزي ضيفة برنامج "أسرار النجوم"

القاهرة - محمد ابراهيم - تحل الفنانة يسرا اللوزي، اليوم الخميس الموافق 2 أكتوبر، ضيفة في برنامج "أسرار النجوم"، الذي تقدمه الإعلامية إنجي علي، عبر إذاعة الراديو "نجوم إف إم"، ومن المقرر أن تكشف خلال اللقاء عن كثير من الأسرار المتعلقة بحياتها الخاصة وبداياتها الفنية، وكواليس آخر أعمالها الفنية.

ونشرت الصفحة الرسمية لـ "نجوم إف إم"، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" البوستر الرسمي للحلقة، وأرفقت به تعليقًا:" استنوا الفنانة يسرا اللوزي هتكون ضيفتنا يوم الخميس في برنامج أسرار النجوم مع إنجي علي".

آخر أعمال يسرا اللوزي



وكان آخر أعمال يسرا اللوزي هو مسلسل لام شمسية، الذي عرض مؤخرًا في سباق رمضان الماضي، حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، والعمل يدور في إطار اجتماعي تشويقي، يتناول قضية التحرش بالأطفال، والعمل مكون من 15 حلقة، بطولة أمينة خليل، أحمد السعدني، محمد شاهين، يسرا اللوزي، صفاء الطوخي، ثراء جبيل، ياسمينا العبد، وأسيل عمران، تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوي وإنتاج محمد السعدي شركة media hub.