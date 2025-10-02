فيلم "فيها إيه يعني" لـ ماجد الكدواني يتصدر شباك التذاكر

القاهرة - محمد ابراهيم - طرح خلال الساعات الماضية فيلم «فيها إيه يعني» بطولة الفنان ماجد الكدواني وغادة عادل في السينما، ومن إخراج عمر رشدي، ولاقى تفاعلًا كبيرًا من الجمهور.

وحقق فيلم "فيها إيه يعني" إيرادات شباك التذاكر في أول أيام عرضه، محققًا مليونين و169 ألف جنيه، وفق بيان شركات التوزيع السينمائي، مُحتلًا المركز الأول في شباك الإيرادات.

أبطال وصناع فيلم "فيها إيه يعني"

وشارك في بطولة فيلم "فيها إيه يعني" عدد كبير من الفنانين أبرزهم: ماجد الكدواني، غادة عادل، أسماء جلال، مصطفى غريب، ميمي جمال، ريتال عبدالعزيز، وهو من تأليف مصطفى عباس ومحمد أشرف ووليد المغازي، إخراج عمر رشدي حامد.